ChatGPT tiene una función gratis que puede ayudarle en el trabajo: paso a paso para activarla a través de este botón

Una de las herramientas impulsadas por inteligencia artificial que más popularidad ha ganado en los últimos años es ChatGPT, el chatbot desarrollado por OpenAI que hoy acompaña a millones en tareas tanto personales como profesionales.

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Entre sus funciones más utilizadas está la capacidad de resumir y generar textos, una herramienta que ha cambiado la forma en que muchos usuarios procesan información y redactan contenidos para diferentes necesidades.

Desde su lanzamiento, se ha convertido en un apoyo para quienes necesitan comprender documentos extensos, organizar ideas o crear borradores sin empezar desde una página en blanco. Su uso se ha extendido especialmente en ámbitos como la educación, el trabajo y la creación de contenido, al reducir el tiempo que antes implicaba leer, analizar y redactar información.

Sin embargo, sus capacidades van mucho más allá de la escritura. El chatbot incorpora varias funciones que muchos usuarios aún no han explorado, entre ellas la búsqueda web integrada, una herramienta que está disponible para quienes utilizan el plan gratuito.

Así se ve la aplicación de ChatGPT en el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta función amplía las capacidades del asistente al permitirle consultar información actualizada en internet. Gracias a ello, es posible acceder a noticias recientes, verificar datos que cambian con el tiempo y encontrar información más precisa sobre acontecimientos de actualidad.

Resulta especialmente útil para revisar lanzamientos tecnológicos, consultar resultados deportivos, conocer precios actualizados de productos o servicios y mantenerse al tanto de las novedades de empresas, aplicaciones y plataformas digitales.

Con esta opción, ChatGPT no solo responde con base en su conocimiento general, sino que también puede incorporar información reciente cuando la consulta lo requiere e incluso mostrar las fuentes utilizadas para responder.

Cómo acceder a la búsqueda web en ChatGPT paso a paso

Activar esta función es un proceso sencillo y puede hacerse tanto desde el navegador como desde la aplicación móvil.

Imagen muestra donde se encuentra la función "Búsqueda web". Foto: ChatGPT

Abra una conversación nueva en ChatGPT. Ingrese desde el navegador o la aplicación móvil e inicie un chat.

Pulse el botón de herramientas. En la barra donde escribe los mensajes, toque el ícono “+”.

Elija la opción “Buscar”. Esta herramienta activa la consulta en internet para ofrecer respuestas con información actualizada.

Escriba su pregunta y envíela. ChatGPT realizará la búsqueda en la web y mostrará las fuentes utilizadas para elaborar la respuesta.

Gracias a esta función, el chatbot puede combinar sus capacidades de conversación con información reciente disponible en internet, lo que amplía las posibilidades para resolver dudas cotidianas sin salir de la misma conversación.