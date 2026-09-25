Si el brillo del celular se baja o sube solo cuando abre una ‘app’, esto es lo primero que debe revisar en el panel de ajustes

Una de las situaciones más comunes al usar el celular es notar que el brillo de la pantalla cambia de forma inesperada, incluso sin tocar la configuración. Aunque puede resultar molesto porque altera la experiencia de uso, en la mayoría de los casos no se trata de un problema del dispositivo.

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Según explica Huawei en su página web, una de las principales razones es que esté activada la función de brillo automático. Esta herramienta permite que el teléfono ajuste la intensidad de la pantalla de acuerdo con la luz del entorno: aumenta el brillo cuando hay mucha iluminación y lo reduce en lugares oscuros para facilitar la visualización y, al mismo tiempo, ahorrar batería.

En muchos dispositivos, esta opción puede activarse desde el panel de accesos rápidos sin que el usuario lo note. Si prefiere mantener un nivel de brillo fijo, basta con revisar esa configuración y desactivar la función. El proceso puede variar según la marca y el modelo del equipo.

¿Por qué el brillo del celular cambia solo?

El brillo también puede modificarse al abrir o cerrar determinadas aplicaciones. Esto no significa necesariamente que el celular tenga una falla, sino que responde a un comportamiento previsto por el sistema operativo.

Persona utilizando el celular en la noche. Foto: Getty Images

Algunas ‘apps’, especialmente las de reproducción de video o los videojuegos, tienen permiso para ajustar automáticamente la iluminación mientras están en uso. De esta manera, adaptan la pantalla al contenido para ofrecer una mejor experiencia visual.

Además, el propio móvil puede cambiar el brillo en ciertos escenarios para equilibrar la comodidad del usuario con un menor consumo de energía.

Otro caso frecuente ocurre cuando el dispositivo alcanza una temperatura elevada. Para evitar el sobrecalentamiento, el sistema reduce temporalmente el brillo de la pantalla, lo que ayuda a proteger la batería y mantener un rendimiento estable. Una vez el dispositivo se enfría, la intensidad suele regresar automáticamente al nivel habitual.

Usuario ajusta de forma manual el brillo de su celular. Foto: Getty Images

Entender cómo funciona esta característica permite diferenciar un funcionamiento normal de una posible avería. En la mayoría de los casos, se trata de una función diseñada para optimizar la experiencia de uso, prolongar la autonomía de la batería y proteger los componentes del dispositivo.

Así las cosas, puede decidir si conviene mantener activado el brillo automático o ajustar la configuración según sus preferencias.