El truco rápido e infalible para proyectar la pantalla del celular en el televisor sin complicaciones

¿Sabía que existen diversas formas de proyectar la pantalla de su celular en un televisor? Ya sea para ver películas, compartir fotos familiares, realizar presentaciones o incluso disfrutar de videojuegos, duplicar la pantalla del smartphone en una TV se ha convertido en una opción cada vez más popular, práctica y accesible.

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Aunque puede parecer un proceso complejo, lo cierto es que existen varias alternativas —tanto inalámbricas como con cable— que permiten lograrlo en pocos pasos. Este acceso es posible gracias a los avances tecnológicos incorporados en muchos televisores, especialmente en los Smart TV.

¿Cómo puedo ver la pantalla del celular en el TV?

Tanto usuarios de Android como de iPhone pueden acceder a herramientas que permiten compartir la pantalla sin mayores complicaciones.

Aunque puede parecer un proceso complejo, lo cierto es que existen varias alternativas —tanto inalámbricas como con cable— que permiten lograrlo en pocos pasos. Foto: Getty Images

Una de las opciones más prácticas es el uso de la función conocida como duplicación de pantalla, presente en la mayoría de los Smart TV actuales. Esta herramienta permite reflejar en tiempo real todo lo que se muestra en el dispositivo móvil directamente en la televisión.

En el caso de los teléfonos Android, esta función suele encontrarse en el menú de accesos rápidos o dentro del panel de notificaciones, bajo nombres como ‘Transmitir’ o ‘Enviar’. Desde allí, el usuario puede seleccionar el televisor disponible y comenzar la proyección en pocos segundos.

Una de las principales razones por las que se recurre a este método es la comodidad. Foto: Getty Images

Por su parte, los dispositivos iPhone ofrecen la tecnología AirPlay, que facilita compartir la pantalla con televisores compatibles o mediante equipos como Apple TV. Esta alternativa destaca por su facilidad de uso y la calidad de transmisión que ofrece a los usuarios.

Como alternativa adicional, existen aplicaciones móviles que facilitan la conexión entre el celular y el televisor. Herramientas como Google Home, SmartThings o las aplicaciones oficiales de cada fabricante permiten compartir contenido o duplicar la pantalla de manera rápida, sin necesidad de configuraciones complejas.

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Por otro lado, también es posible optar por una conexión física mediante un cable HDMI y un adaptador compatible con el dispositivo. En teléfonos Android se utiliza generalmente un adaptador USB-C a HDMI, mientras que en iPhone se requiere uno tipo Lightning a HDMI. Este método garantiza una transmisión más estable, con buena calidad de imagen y sonido, al no depender de la conexión inalámbrica.