Ya no van a mirar más su celular mientras lo usa: la nueva tecnología que causa furor y está revolucionando las pantallas

Para nadie es un secreto que los celulares han transformado la vida de las personas, y lo vienen haciendo desde hace años. La llegada de estos dispositivos marcó un salto tecnológico que ha traído innumerables beneficios en comunicación, entretenimiento y acceso a la información.

Una de sus mayores ventajas, sin importar el modelo, tamaño o costo, es que incorporan funciones avanzadas, lo que permite realizar prácticamente cualquier actividad desde ellos, incluso trabajar.

El error al limpiar la pantalla del televisor que puede hacerle perder hasta un 20 % de brillo

Aunque inicialmente fueron concebidos para facilitar la vida cotidiana, también se han convertido en una herramienta clave en el ámbito laboral. Hoy, ya no es necesario permanecer frente a un computador esperando el momento adecuado para revisar correos o enviar trabajos: desde el celular es posible editar y compartir documentos, siempre que se cuente con una buena conexión a internet, pues este tipo de tareas suele realizarse en línea.

Debido a que se han vuelto una extensión de la vida diaria de muchas personas, es común ver a los usuarios utilizando sus celulares en la calle, el transporte público, parques, centros comerciales y prácticamente en cualquier lugar.

La necesidad de estar conectados, aunque sea para responder un mensaje, es constante. Sin embargo, esta misma práctica expone la información personal, ya que otras personas pueden observar lo que aparece en la pantalla.

Estos protectores son capas adicionales que limitan la visibilidad de la pantalla desde ciertos ángulos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto puede resultar incómodo, especialmente para quienes prefieren mantener su privacidad. Por ello, algunos optan por bajar el brillo o actuar con mayor discreción al usar el dispositivo. No obstante, con el tiempo la tecnología ha ofrecido soluciones específicas para este problema, permitiendo una experiencia más segura y adaptada a las necesidades de cada usuario.

Se trata de los protectores antiespía. Según Enter, son capas adicionales que limitan la visibilidad de la pantalla desde ciertos ángulos, evitando que terceros vean el contenido. Los modelos de buena calidad emplean tecnología de polarización, que permite visualizar la pantalla únicamente dentro de un rango de 30 a 45 grados. En cambio, los de menor calidad solo oscurecen la pantalla, sin ofrecer una verdadera protección de la privacidad.

Es común utilizarlos en la calle, transporte público, parques y centros comerciales. Foto: Getty Images

Aunque pueden parecer innecesarios, estos protectores resultan especialmente útiles para quienes manejan información sensible, como datos financieros, ya que brindan mayor seguridad al usar el dispositivo en espacios públicos.

En cuanto a su precio, suele variar según la calidad, pero generalmente se encuentran entre los 20.000 y 30.000 pesos colombianos.

Así, quienes deseen reforzar su privacidad pueden considerar este tipo de alternativas, que ofrecen una experiencia más segura en comparación con los protectores tradicionales.