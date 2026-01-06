Así de sencillo puede hacer que la pantalla de su celular se vea más grande y dé la impresión de estar usando un computador

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana. Su evolución ha ido mucho más allá de la simple comunicación, hasta transformarse en un dispositivo multifuncional que acompaña a los usuarios en actividades personales, laborales y de entretenimiento.

Una de sus principales fortalezas es la capacidad de concentrar múltiples funciones en un solo equipo. A través del celular es posible comunicarse de forma inmediata mediante llamadas, mensajes y videollamadas; acceder a información en tiempo real; gestionar correos electrónicos; editar documentos; tomar fotografías y videos de alta calidad; realizar pagos digitales y utilizar aplicaciones que favorecen la productividad y la organización diaria.

Por ello, aprovechar correctamente todas sus funciones permite mejorar la experiencia de uso y obtener un mayor beneficio de la tecnología. Sin embargo, muchas personas solo utilizan una parte de las capacidades que ofrece su dispositivo, dejando de lado herramientas que pueden facilitar significativamente las tareas cotidianas.

Algunas funciones del móvil son muy poco aprovechadas por los usuarios. Foto: Getty Images

Un ejemplo de ello, como señala el medio Computer Hoy, es una función poco conocida de Android que permite sacar mayor provecho a la pantalla del móvil al transformar su interfaz en un modo similar al de una tablet o un ordenador.

Haciendo esta configuración en su teléfono Android puede eliminar los molestos anuncios y mejorar el rendimiento de la batería

Este ajuste modifica la distribución y el tamaño de los elementos en pantalla, lo que facilita su uso con teclado, ratón u otros accesorios que pueden conectarse mediante adaptadores, wifi o Bluetooth.

El proceso no requiere la instalación de aplicaciones externas, ya que basta con activar las ‘Opciones de desarrollador’ y modificar el valor del “Ancho mínimo” (DPI). Este cambio amplía el espacio visible en pantalla y es totalmente reversible, lo que permite adaptar el teléfono a un uso más productivo, especialmente en dispositivos con pantallas de gran tamaño.

Tener una pantalla más grande brinda comodidad a la hora de usar el celular. Foto: Getty Images

Al aumentar el valor del “Ancho mínimo”, las aplicaciones adoptan un diseño similar al de un PC gracias a su formato responsive, algo que se puede notar en apps como Chrome, WhatsApp o Instagram. En orientación horizontal, el dispositivo ofrece una experiencia cercana a la de un mini PC, con interfaces más amplias y organizadas.

Este modo tipo tablet resulta especialmente útil para quienes trabajan desde el móvil o utilizan aplicaciones complejas, dado que mejora la productividad y se adapta a distintas necesidades y situaciones de uso.