Haciendo esta configuración en su teléfono Android puede eliminar los molestos anuncios y mejorar el rendimiento de la batería

El celular es un dispositivo de uso diario, diseñado para realizar múltiples actividades indispensables en la vida de los usuarios, como acceder a información, comunicarse a través de aplicaciones de mensajería, tomar fotografías o videos y editar documentos en línea, entre muchas otras funciones.

Uno de los factores clave de estos dispositivos es su capacidad para almacenar grandes volúmenes de información, en su mayoría sensible, relacionada con contraseñas, cuentas, contactos y correos electrónicos. Sin embargo, la acumulación excesiva de datos también puede afectar el rendimiento del equipo, convirtiéndose en uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios.

A esto se suma la constante exposición a anuncios publicitarios, un aspecto que termina afectando la experiencia de uso. La publicidad excesiva influye directamente en el desempeño del móvil, ya que incrementa el consumo de batería y reduce la velocidad del sistema.

La falta de rendimiento en el celular puede afectar la experiencia del usuario. Foto: Getty Images

Los problemas de rendimiento en los dispositivos Android suelen asociarse con aplicaciones que consumen demasiados recursos, la presencia de malware silencioso y malos hábitos de uso. No obstante, una de las principales causas es la publicidad excesiva, presente tanto en teléfonos con capas de personalización como en versiones de Android sin modificar.

Esta es la razón por la que debería apagar su celular por cinco minutos una vez a la semana

Además de resultar molesta, esta publicidad deteriora la experiencia del usuario, por lo que es importante aprender a controlarla o eliminarla, sin importar la marca del dispositivo. De acuerdo con Computer Hoy, los anuncios en aplicaciones nativas de Android no solo afectan la experiencia de uso, sino que también consumen memoria RAM en segundo plano y pueden representar un riesgo para la seguridad y la privacidad.

Por esta razón, se recomienda desactivar la publicidad desde los ajustes del sistema, eliminar el identificador de anuncios y utilizar un DNS privado como AdGuard.

Complementar estas acciones con una adecuada gestión del inicio automático de aplicaciones, el control del consumo de batería, la limpieza de datos y caché, así como la restricción de notificaciones innecesarias, contribuye a mejorar el rendimiento del dispositivo.

El exceso de publicidad puede afectar el rendimiento del celular. Foto: Getty Images

Ajustar los permisos de las aplicaciones, desactivar los anuncios personalizados y revisar qué apps tienen acceso a la información personal son medidas sencillas que permiten optimizar la experiencia de uso y reducir posibles riesgos.

En un entorno cada vez más digital, el celular cumple un papel central en la vida cotidiana. Por ello, mantener bajo control la publicidad no solo mejora el rendimiento del dispositivo, sino que también fortalece la seguridad y protege la privacidad del usuario, aspectos clave para un uso más consciente y seguro de la tecnología.