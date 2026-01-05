Esta es la razón por la que debería apagar su celular por cinco minutos una vez a la semana

El celular ha dejado de ser únicamente un aparato para hablar. Para millones de personas, se ha convertido en una herramienta esencial que conecta, informa y ayuda a organizar la vida diaria. Desde el envío de mensajes hasta la gestión de tareas laborales, este dispositivo se ha consolidado como un elemento clave en la rutina de los usuarios.

Su relevancia radica en la capacidad de mantener a los usuarios conectados de manera inmediata, sin importar la ubicación. La comunicación instantánea, ya sea a través de llamadas, videollamadas o aplicaciones de mensajería, ha transformado la forma en que se interactúa con amigos, familiares y colegas.

Más allá de la comunicación, los celulares funcionan como centros de información donde se almacenan contraseñas, cuentas bancarias, fotos, videos, documentos y otros datos sensibles. Por esta razón, adoptar buenas prácticas y aplicar ciertas medidas de seguridad se vuelve fundamental.

Los teléfonos móviles actúan como depósitos de información sensible. Foto: Getty Images

Expertos señalan que una técnica sencilla y efectiva consiste en apagar el celular durante al menos cinco minutos al día.

Según explican desde Xataka, algunas recomendaciones de seguridad son complejas de implementar, como identificar enlaces maliciosos o controlar permisos de aplicaciones, mientras que otras resultan más accesibles.

Apagar el dispositivo brevemente no elimina malware activo, pero interrumpe procesos, dificulta intentos de hackeo y puede cortar conexiones remotas o descargas maliciosas, ofreciendo así una capa adicional de protección.

Reiniciar el móvil periódicamente es un hábito sencillo que ayuda a la seguridad y marca el primer paso para cuidar el dispositivo. También puede mejorar su rendimiento.

La frecuencia recomendada varía según las autoridades: la NSA aconseja reiniciar el teléfono una vez por semana, mientras que en Australia se sugiere hacerlo diariamente. Para quienes utilizan el móvil como alarma, es posible programar el reinicio en momentos que no interfieran con su uso.

Apagar el celular durante unos minutos al día es una práctica recomendada por expertos. Foto: Getty Images

Los celulares están expuestos a ataques cibernéticos, virus y malware que pueden aprovechar la continuidad de ciertos procesos. Apagar el teléfono por unos minutos interrumpe posibles intentos de acceso y permite que el sistema se actualice correctamente, protegiendo la información personal y los datos almacenados.

Asimismo, algunos procesos esenciales, como las actualizaciones de software y la optimización del sistema, funcionan de manera más eficiente después de apagar y encender el dispositivo.