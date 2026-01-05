Tecnología

Esta es la razón por la que debería apagar su celular por cinco minutos una vez a la semana

La acumulación de datos personales hace que el dispositivo sea un blanco atractivo para ciberdelincuentes y software malicioso.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 7:38 p. m.
Funciona como un hábito preventivo de bajo costo que, aunque modesto, aumenta la seguridad general del celular.
Funciona como un hábito preventivo de bajo costo que, aunque modesto, aumenta la seguridad general del celular. Foto: Getty Images

El celular ha dejado de ser únicamente un aparato para hablar. Para millones de personas, se ha convertido en una herramienta esencial que conecta, informa y ayuda a organizar la vida diaria. Desde el envío de mensajes hasta la gestión de tareas laborales, este dispositivo se ha consolidado como un elemento clave en la rutina de los usuarios.

Su relevancia radica en la capacidad de mantener a los usuarios conectados de manera inmediata, sin importar la ubicación. La comunicación instantánea, ya sea a través de llamadas, videollamadas o aplicaciones de mensajería, ha transformado la forma en que se interactúa con amigos, familiares y colegas.

Más allá de la comunicación, los celulares funcionan como centros de información donde se almacenan contraseñas, cuentas bancarias, fotos, videos, documentos y otros datos sensibles. Por esta razón, adoptar buenas prácticas y aplicar ciertas medidas de seguridad se vuelve fundamental.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes.
Los teléfonos móviles actúan como depósitos de información sensible. Foto: Getty Images

Expertos señalan que una técnica sencilla y efectiva consiste en apagar el celular durante al menos cinco minutos al día.

Tecnología

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

Tecnología

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Tecnología

Si logra identificar este sonido durante una llamada celular, podrá saber si lo están grabando

Tecnología

Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

Tecnología

Alerta en el espacio: Starlink reduce la órbita de miles de satélites para evitar una catástrofe

Tecnología

Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Tecnología

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Tecnología

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

Tecnología

Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

Tecnología

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Según explican desde Xataka, algunas recomendaciones de seguridad son complejas de implementar, como identificar enlaces maliciosos o controlar permisos de aplicaciones, mientras que otras resultan más accesibles.

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

Apagar el dispositivo brevemente no elimina malware activo, pero interrumpe procesos, dificulta intentos de hackeo y puede cortar conexiones remotas o descargas maliciosas, ofreciendo así una capa adicional de protección.

Reiniciar el móvil periódicamente es un hábito sencillo que ayuda a la seguridad y marca el primer paso para cuidar el dispositivo. También puede mejorar su rendimiento.

La frecuencia recomendada varía según las autoridades: la NSA aconseja reiniciar el teléfono una vez por semana, mientras que en Australia se sugiere hacerlo diariamente. Para quienes utilizan el móvil como alarma, es posible programar el reinicio en momentos que no interfieran con su uso.

Desde allí se accede al apartado de almacenamiento y uso de datos.
Apagar el celular durante unos minutos al día es una práctica recomendada por expertos. Foto: Getty Images

Los celulares están expuestos a ataques cibernéticos, virus y malware que pueden aprovechar la continuidad de ciertos procesos. Apagar el teléfono por unos minutos interrumpe posibles intentos de acceso y permite que el sistema se actualice correctamente, protegiendo la información personal y los datos almacenados.

Asimismo, algunos procesos esenciales, como las actualizaciones de software y la optimización del sistema, funcionan de manera más eficiente después de apagar y encender el dispositivo.

Más de Tecnología

Identificaron 9.394 correos fraudulentos tipo phishing dirigidos a aproximadamente 3.200 organizaciones a nivel global.

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

La viralización de la foto abrió paso a demostraciones sobre cómo editar imágenes dentro de una red social.

La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

Algunos celulares emiten alertas sonoras específicas.

Si logra identificar este sonido durante una llamada celular, podrá saber si lo están grabando

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Esta es la razón por la que debería apagar su celular por cinco minutos una vez a la semana

La medida afecta a televisores inteligentes de marcas ampliamente reconocidas.

Netflix dejará de estar disponible en estos televisores inteligentes a partir de esta fecha: revise si el suyo está en la lista

Científicos usan los satélites como un recurso para recolectar información valiosa para sus estudios.

Alerta en el espacio: Starlink reduce la órbita de miles de satélites para evitar una catástrofe

Destacado por jugabilidad inmersiva, modo multijugador adictivo y mecánicas desafiantes que premian la perseverancia.

Hollow Knight: Silksong lidera los Steam Awards 2025 como ‘Juego del Año’; estos fueron los demás ganadores

Más de 450 empresas, startups y compañías participarán en este evento.

CES 2026: ¿qué esperar de la feria tecnológica más importante del año?

Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas.

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

El cometa 24P/Schaumasse.

El cielo de enero traerá un visitante: ¿cuándo se podrá observar el cometa 24P/Schaumasse?

Noticias Destacadas