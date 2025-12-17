Si no activa estos ajustes en su celular, delincuentes podrían rastrear y vigilar cada movimiento que realiza desde su dispositivo

El celular se ha consolidado como pieza clave en la rutina diaria de las personas. Lo que en un principio sirvió principalmente para hacer llamadas evolucionó, gracias al desarrollo tecnológico, en un dispositivo multifuncional. Actualmente, la conexión a internet permite comunicarse al instante, informarse, realizar compras, gestionar pagos y guardar una gran cantidad de datos personales en un solo lugar.

No obstante, esa misma utilidad lo convierte en un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes. Los atacantes aprovechan descuidos comunes, como pulsar enlaces sospechosos, abrir mensajes de origen desconocido o responder llamadas inusuales. Cualquiera de estas acciones podría facilitar el acceso no autorizado a la información almacenada en el dispositivo.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes. Foto: Getty Images

Además, el navegador del celular suele conservar datos sensibles que pueden ser rastreados o robados si no se gestionan adecuadamente. No basta con borrar la caché de las aplicaciones: existen otros archivos pequeños que suelen ignorarse por considerarse irrelevantes, aunque en realidad pueden exponer hábitos de navegación y datos personales si no se eliminan a tiempo.

En este contexto, muchas personas consideran innecesario borrar las cookies de navegadores, sin saber que estos archivos guardan información ligada a sesiones iniciadas, preferencias de uso y hábitos de navegación. Estos datos permiten que los sitios recuerden al usuario, pero también facilitan el seguimiento constante de su actividad en línea.

Si contesta llamadas de números desconocidos, diga estas palabras para evitar fraudes y extorsiones

El verdadero problema aparece cuando esa información termina en manos equivocadas. Aceptar cookies y condiciones sin leer ni revisar puede abrir la puerta a riesgos futuros. Por ello, el sitio web Computer Hoy, recomienda realizar una limpieza periódica del navegador para reducir la exposición y prevenir situaciones que, con el tiempo, podrían volverse difíciles de controlar.

Entre las principales ventajas de eliminar estos archivos está la reducción del rastreo por parte de terceros. Al borrar las cookies, se limita el seguimiento de la actividad en internet y se disminuye la aparición de anuncios personalizados basados en el comportamiento del usuario.

Las cookies son archivos de datos que los sitios web guardan en el dispositivo del usuario con el fin de recoger información sobre cómo navega por internet. Foto: Getty Images

Además, cuando estos datos quedan expuestos, existe el riesgo de que los atacantes accedan a cuentas bancarias, redes sociales u otras plataformas sensibles. Esto puede derivar en robos de información, suplantación de identidad y otros problemas que afectan tanto la privacidad como la seguridad personal.

Por último, realizar este mantenimiento de forma regular también aporta beneficios prácticos. Al liberar pequeños espacios de almacenamiento y eliminar datos innecesarios, el navegador puede funcionar con mayor fluidez, mejorando la experiencia general durante la navegación.

La aplicación que estaría agotando el almacenamiento y ralentizando su celular sin que lo note: así puede liberarlo en segundos

¿Cómo eliminar las cookies desde un dispositivo Android?

Las cookies se crean automáticamente mientras el usuario navega por distintos sitios web, por lo que su eliminación debe hacerse directamente desde las opciones del navegador. Afortunadamente, el procedimiento suele ser muy parecido en programas como Firefox, Opera, Edge y otros similares, lo que facilita realizar esta limpieza sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

En el caso de Chrome, debe ingresar a la configuración, acceder a la sección de ‘Privacidad y seguridad’ y abrir el apartado para borrar los datos de navegación. Allí, debe elegir el intervalo de tiempo más amplio, marcar las opciones relacionadas con cookies, datos de sitios e información en caché, y confirmar la eliminación.

Además, activar el bloqueo de cookies de terceros refuerza la protección. Expertos recomiendan realizar este proceso al menos una vez al mes, ya que ayuda a reducir el rastreo y disminuye las probabilidades de sufrir ataques digitales.