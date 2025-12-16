La aplicación que estaría agotando el almacenamiento y ralentizando su celular sin que lo note: así puede liberarlo en segundos

Para nadie es un secreto que WhatsApp puede terminar ocupando una parte considerable del almacenamiento del celular, debido a su popularidad y constante uso. Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma no se limita al intercambio de textos, sino que recibe y guarda de forma constante imágenes, videos, notas de voz y archivos que, muchas veces, se descargan sin que el usuario lo advierta.

Con el paso del tiempo, esa acumulación silenciosa de contenido puede colmar la memoria interna del dispositivo y provocar fallas en su funcionamiento. Entre las consecuencias más comunes están la lentitud del sistema o la imposibilidad de instalar nuevas aplicaciones y actualizaciones importantes del sistema operativo.

Además del espacio físico del celular, la nube también juega un papel fundamental en esta problemática. En el caso de dispositivos Android, Google ofrece 15 GB gratuitos que se reparten entre servicios como Gmail, Google Fotos y copias de seguridad. Sin embargo, pocos usuarios saben que WhatsApp podría consumir una parte significativa de ese cupo.

Aunque este sistema resulta útil para recuperar la información al cambiar de dispositivo, también puede provocar que el almacenamiento se llene con rapidez, especialmente en usuarios que intercambian mucho contenido multimedia. A esto se suma que la aplicación no suele avisar de forma clara cuando el respaldo crece de manera excesiva, por lo que muchas personas no se dan cuenta del consumo hasta que el espacio ya está casi agotado.

¿Cómo evitar que ocupe demasiado espacio en el celular?

De manera predeterminada, WhatsApp guarda en el teléfono cada imagen, video o audio que llega a través de los chats, una práctica que suele pasar desapercibida y que termina ocupando gran parte del espacio disponible. Esta situación se agrava en conversaciones grupales con alta actividad, donde el intercambio constante de archivos puede llenar la memoria del dispositivo en poco tiempo y afectar su rendimiento general.

