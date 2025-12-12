El buzón de voz queda en el pasado: nueva función de WhatsApp revoluciona las llamadas perdidas con notas de voz instantáneas

WhatsApp ha incorporado una nueva función de mensajes para llamadas perdidas que, inspirada en el tradicional buzón de voz, permite grabar de forma sencilla una nota de voz o un mensaje de video cuando una llamada no es atendida.

La plataforma de mensajería de Meta explicó que, especialmente en época navideña, puede resultar difícil comunicarse de inmediato con familiares o amigos. En estos casos, muchos usuarios recurren al buzón de voz para dejar un breve mensaje con el motivo de la llamada. Ahora, WhatsApp ofrece una alternativa integrada directamente en la aplicación.

Con esta herramienta, cuando una llamada o videollamada no recibe respuesta, será posible grabar un mensaje de voz o video —según el tipo de comunicación que se intentó— con un solo toque. De este modo, la persona que no contestó podrá escuchar o ver el mensaje más tarde, dejando atrás la necesidad del buzón de voz tradicional.

El mensaje puede ser reproducido más tarde por la persona que no contestó, facilitando que el motivo del contacto quede claro. | Foto: Getty Images

La opción aparece automáticamente en la pantalla una vez que la llamada queda sin respuesta, justo bajo la notificación de llamada perdida en el chat. Así, ya no es necesario enviar manualmente un audio o grabar un video por separado.

Otras novedades que se aproximan a WhatsApp

Además de esta función, WhatsApp ha introducido mejoras adicionales para optimizar la comunicación durante la temporada navideña. Entre ellas destacan las nuevas reacciones en los chats de audio grupales, que permiten compartir pequeñas respuestas sin interrumpir la conversación.

En las llamadas grupales también se ha añadido un enfoque automático en la persona que está hablando, resaltándola en pantalla para facilitar el seguimiento.

Asimismo, WhatsApp ha mejorado las herramientas de creación de imágenes con Meta AI, integrando nuevas capacidades de los modelos de generación de Midjourney y Flux, e incorporando la opción de animar fotos y convertirlas en breves videos.

Meta señala que, especialmente en temporadas festivas como Navidad, suele ser complicado contactar a familiares o amigos en el momento. | Foto: 123RF

En la versión para computadores, la pestaña de archivos multimedia ha sido rediseñada para buscar documentos, enlaces y archivos en un solo lugar, tanto en Mac como en Windows y en la versión web. Las vistas previas de enlaces también se muestran ahora de manera más clara.

A esto se suman nuevos stickers para los estados, que permiten añadir letras de canciones, preguntas para que otros respondan y elementos interactivos.

Finalmente, WhatsApp ha lanzado las preguntas en los canales, una nueva herramienta que facilita la interacción entre administradores y seguidores al permitir recibir respuestas en tiempo real.