Suscribirse

Tecnología

WhatsApp hace jugada con nueva función que cambiará la forma de unirse a grupos: así le hará la vida más fácil a los usuarios

La herramienta apareció en la versión beta para Android y se prevé que llegue a todos los usuarios en una próxima actualización global.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de diciembre de 2025, 12:13 p. m.
La aplicación continúa introduciendo funciones para mejorar la experiencia del usuario.
La aplicación continúa introduciendo funciones para mejorar la experiencia del usuario. | Foto: Getty Images

Justo al cierre del año, WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más importantes en la actualidad, sigue sorprendiendo a sus usuarios con novedades y actualizaciones cuyo objetivo principal es hacer que la experiencia sea cada vez más cómoda y personalizada, permitiendo que todo se encuentre en una sola app y al alcance de un solo clic.

A lo largo de 2025, Meta desplegó diversas funciones nuevas de manera paulatina en diferentes dispositivos y modelos de teléfonos. Ahora, las novedades se centran en los grupos, con el fin de facilitar la interacción y brindar mayor contexto a los mensajes recientes.

En este sentido, se conoció que los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrán acceder al historial de mensajes recientes, lo que les permitirá comprender mejor las conversaciones que ya se han desarrollado.

WhatsApp ofrece el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos de los usuarios.
WhatsApp permitirá que el nuevo integrante visualice automáticamente los mensajes enviados durante ese periodo. | Foto: Anadolu via Getty Images

Unirse a un grupo donde los integrantes ya llevan tiempo activos suele significar enfrentarse a una ventana de chat en blanco, mientras los demás miembros hablan sobre temas que pueden resultar confusos para el recién llegado.

Para que la incorporación sea más amigable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente con los nuevos integrantes, permitiéndoles acceder a los mensajes de las últimas 254 horas.

Contexto: ‘Modo Navidad’ en WhatsApp: así de fácil y rápido puede activarlo sin tener que descargar otras aplicaciones

Estos mensajes se mostrarán automáticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante una invitación o a través de la acción directa del administrador, según indica el portal especializado WABetainfo.

Se trata de una función en desarrollo, que ya se ha visto en la versión beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera llegue en una próxima actualización del servicio de mensajería.

El historial reciente mantiene la encriptación de extremo a extremo que protege la conversación grupal. Para que pueda compartirse, el administrador del grupo deberá habilitar la opción correspondiente.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
En lugar de ingresar con el chat vacío, ahora tendrán acceso al historial reciente para entender el contexto de la conversación. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WABetainfo señala que, en grupos con alta actividad, el historial limitará los mensajes recientes a un máximo de mil, facilitando el contexto a los nuevos miembros sin afectar el rendimiento del servicio.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe habla de decisión contra Miguel Uribe Londoño: “Tengo responsabilidades”

2. Reaparece Verónica Alcocer y se pronuncia tras escándalos que la rodean

3. Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

4. Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

5. Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Grupos de WhatsAppActualización en Whatsappwhatsapp

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.