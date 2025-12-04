WhatsApp hace jugada con nueva función que cambiará la forma de unirse a grupos: así le hará la vida más fácil a los usuarios

Justo al cierre del año, WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más importantes en la actualidad, sigue sorprendiendo a sus usuarios con novedades y actualizaciones cuyo objetivo principal es hacer que la experiencia sea cada vez más cómoda y personalizada, permitiendo que todo se encuentre en una sola app y al alcance de un solo clic.

A lo largo de 2025, Meta desplegó diversas funciones nuevas de manera paulatina en diferentes dispositivos y modelos de teléfonos. Ahora, las novedades se centran en los grupos, con el fin de facilitar la interacción y brindar mayor contexto a los mensajes recientes.

En este sentido, se conoció que los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrán acceder al historial de mensajes recientes, lo que les permitirá comprender mejor las conversaciones que ya se han desarrollado.

WhatsApp permitirá que el nuevo integrante visualice automáticamente los mensajes enviados durante ese periodo. | Foto: Anadolu via Getty Images

Unirse a un grupo donde los integrantes ya llevan tiempo activos suele significar enfrentarse a una ventana de chat en blanco, mientras los demás miembros hablan sobre temas que pueden resultar confusos para el recién llegado.

Para que la incorporación sea más amigable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente con los nuevos integrantes, permitiéndoles acceder a los mensajes de las últimas 254 horas.

Estos mensajes se mostrarán automáticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante una invitación o a través de la acción directa del administrador, según indica el portal especializado WABetainfo.

Se trata de una función en desarrollo, que ya se ha visto en la versión beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera llegue en una próxima actualización del servicio de mensajería.

El historial reciente mantiene la encriptación de extremo a extremo que protege la conversación grupal. Para que pueda compartirse, el administrador del grupo deberá habilitar la opción correspondiente.

En lugar de ingresar con el chat vacío, ahora tendrán acceso al historial reciente para entender el contexto de la conversación. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WABetainfo señala que, en grupos con alta actividad, el historial limitará los mensajes recientes a un máximo de mil, facilitando el contexto a los nuevos miembros sin afectar el rendimiento del servicio.