Suscribirse

Tecnología

Así de fácil y rápido puede acceder a la última versión de WhatsApp para disfrutar todas sus nuevas funciones

La aplicación de mensajería se actualiza con frecuencia para mejorar la experiencia de comunicación de sus usuarios activos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de noviembre de 2025, 4:32 p. m.
Chats de WhatsApp
Por cada mensaje de chat, el aplicativo indica que se puede enviar 30 imágenes o videos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El mundo de la mensajería digital transformó por completo la forma en que las personas se comunican a diario, haciendo este proceso mucho más sencillo y práctico. Hoy basta con tener un celular y una buena conexión a internet para acceder a todas las ventajas que ofrecen estas herramientas.

Una de las más utilizadas en Occidente es WhatsApp, plataforma dirigida por Meta y lanzada en 2009. Su interfaz práctica no solo facilita las conversaciones personales, sino que la ha convertido en una herramienta clave para asuntos laborales.

Precisamente por su alto uso, la aplicación recibe actualizaciones constantes. Aunque para muchos estas descargas frecuentes puedan parecer molestas o innecesarias, para otros mejoran la experiencia y refuerzan la seguridad.

.
WhatsApp ha lanzado varias actualizaciones este 2025. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En primer lugar, las actualizaciones corrigen fallos que se detectan con el uso diario. Por más pruebas que tenga una aplicación, siempre pueden aparecer errores, incompatibilidades o detalles que afecten su rendimiento.

Contexto: La nueva función de WhatsApp que aparecería en su foto de perfil: así podrá compartir mensajes rápidos

Además, estos ajustes introducen nuevas funciones. Algunas son visibles —como cambios en los estados, mejoras en la privacidad o en las videollamadas—, mientras que otras trabajan en segundo plano para optimizar procesos, acelerar el desempeño o prepararse para futuras herramientas.

Estas mejoras suelen liberarse de manera progresiva, lo que explica que a veces se presenten varias actualizaciones seguidas. Por esto, mantener la app al día permite disfrutar las novedades.

WhatsApp ofrece herramientas para que los usuarios gestionen los mensajes de difusión.
WhatsApp ofrece herramientas para que los usuarios gestionen los mensajes de difusión. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para instalar la versión más reciente de WhatsApp, siga estos pasos

  • Ingrese a la tienda de aplicaciones de su dispositivo: Play Store si utiliza Android o App Store si tiene iPhone.
  • Escriba “WhatsApp” en la barra de búsqueda.
  • Si aparece una actualización disponible, presione el botón correspondiente y espere unos segundos mientras se instala.
  • Una vez finalice, ingrese a la aplicación y verifique que los cambios se hayan aplicado correctamente.

Mantener WhatsApp actualizado ayuda a proteger su información, téngalo en cuenta porque la plataforma es uno de los servicios más apetecidos por los ciberdelincuentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

2. Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

3. Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

4. Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

5. Caso Calarcá: exministros de Duque declararán en la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappActualización en WhatsappRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.