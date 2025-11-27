Suscribirse

Tecnología

La nueva función de WhatsApp que aparecería en su foto de perfil: así podrá compartir mensajes rápidos

Una de las funciones más antiguas de la plataforma estaría regresando, impulsada por la actualización más reciente.

Redacción Tecnología
27 de noviembre de 2025, 3:16 p. m.
WhatsApp recupera una de sus funciones más queridas por los usuarios.
WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo, por lo que la plataforma incorpora con frecuencia actualizaciones y nuevas funciones destinadas a ofrecer una experiencia más completa y eficiente para los usuarios.

Sin embargo, una de las funciones más antiguas de la plataforma estaría regresando, impulsada por la actualización más reciente. Con este cambio, la aplicación parece reconectar con su esencia original al recuperar una característica que pasó desapercibida en sus inicios, pero que con el tiempo terminó siendo adoptada por otras plataformas populares, como Instagram.

Se trata de los llamados miniestados: pequeñas publicaciones compuestas por una frase breve que puede incluir cualquier emoticón. Esta forma simple de expresión volverá a mostrarse en la sección ‘Info.’ de cada perfil, permitiendo que los usuarios compartan un mensaje corto y directo sin recurrir a los estados tradicionales más elaborados.

Con la actualización que WhatsApp anunció para esta misma semana, los usuarios tendrán la posibilidad de publicar pensamientos breves de manera similar a las ‘Notas’ de Instagram, una dinámica ya conocida en otras plataformas. Esta función guarda cierta relación con los estados actuales, aunque en este caso se limita únicamente al texto y no permite incorporar imágenes ni videos.

WhatsApp incorporará una nueva función de interoperabilidad.
WhatsApp incorporará una nueva función. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

“Quienes usan WhatsApp desde el principio recordarán que ‘Info.’ fue nuestra primera función”, señalan en el blog de WhatsApp. Además, agregaron que: “Incluso antes de ofrecer mensajes privados y seguros, ya te ayudábamos a compartir lo que pasaba en tu vida. Hoy volvemos a presentar y mejoramos ‘Info.’ para que sea más visible, actual y fácil de usar”.

A su vez, la función ofrece varias opciones de privacidad para que cada usuario decida quién puede visualizar su miniestado, el cual, por defecto, se elimina automáticamente después de 24 horas. No obstante, WhatsApp señaló que esta duración será ajustable, permitiendo acortar ese periodo o mantener la publicación por un tiempo mayor, aunque sin detallar el límite máximo.

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.
La nueva función de WhatsApp que aparecería en su foto de perfil. | Foto: 123rf

Quienes deseen modificar la vigencia de sus miniestados podrán hacerlo desde la sección de ‘Ajustes’, específicamente en la opción ‘Completar sección Info.’, donde se habilitarán estas configuraciones. Además, estas publicaciones breves serán visibles directamente en la foto de perfil del contacto con el que se esté conversando, gracias a una interfaz renovada que hace más accesible y fácil de ubicar la información del usuario.

Por su parte, quienes tengan permiso para ver el miniestado podrán reaccionar a él tocando directamente la foto de perfil, lo que enviará la respuesta a una conversación de WhatsApp como cualquier otro mensaje.

Según la plataforma, esta herramienta puede resultar útil para comunicar rápidamente que el usuario está ocupado o no disponible, una idea similar a la que ya existe en la sección ‘Info.’, aunque ahora presentada de una forma mucho más visible y práctica.

Por ahora, WhatsApp únicamente confirmó que esta actualización llegará a los dispositivos móviles, sin especificar si más adelante se integrará también en las versiones web o de escritorio.

