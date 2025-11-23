Suscribirse

Si su WhatsApp está lleno de contactos antiguos, así puede eliminarlos sin dejar rastro en su celular

Ante este tipo de situaciones, la mejor solución es depurar esta lista, ya que contribuye a mantener un entorno digital más ordenado.

Con el tiempo, es habitual que los usuarios acumulen en sus teléfonos números que ya no tienen relevancia: contactos con los que dejaron de comunicarse, personas que cambiaron de línea o información que quedó guardada sin motivo. Esto provoca que la agenda vinculada a WhatsApp se llene de registros innecesarios que solo ocupan espacio y dificultan la organización.

Ante este tipo de situaciones, la mejor solución es depurar esta lista, ya que contribuye a mantener un entorno digital más ordenado, así como también ayuda a reducir confusiones y a evitar que datos antiguos queden asociados a personas equivocadas, especialmente cuando un número pasa a manos de un nuevo usuario.

Además de mejorar la claridad en la aplicación, borrar contactos antiguos o irrelevantes se convierte en una medida de protección de la privacidad. Sin dejar de lado que mantener números desactualizados puede exponer información personal a terceros que ahora poseen esas líneas telefónicas.

Este proceso, aunque sencillo, permite al usuario mantener un entorno más seguro y una lista de contactos realmente acorde con su vida actual.

Para realizar el proceso, especialmente en dispositivos Android, el usuario debe:

  • Abrir la aplicación y entrar en la sección de conversaciones, donde se desglosa de inmediato el listado de chats activos y los que han sido archivados.
  • Comenzar una conversación nueva en el botón verde de mensaje, que suele encontrarse en la parte inferior derecha de la pantalla.
  • Elegir el contacto que desea borrar en el listado que aparece. Es posible encontrarlo utilizando el buscador o desplazándose hasta ubicar su nombre.
Los contactos de WhatsApp son las personas que un usuario tiene registradas en su teléfono.
Los contactos de WhatsApp son las personas que un usuario tiene registradas en su teléfono. | Foto: Getty Images
  • Ingresar al perfil del contacto, haciendo clic en el nombre en la conversación para acceder al chat y, después, volver a pulsar el nombre en la parte superior, lo que abrirá la página con sus detalles.
  • Entrar a las configuraciones adicionales dentro de la información del contacto, situado habitualmente en la esquina superior derecha y elegir la opción ‘Editar’ o ‘Mostrar en la agenda del teléfono’.
  • Una vez en la agenda del dispositivo, elegir la opción ‘Eliminar’ y confirmar. Al volver a WhatsApp, el nombre dejará de aparecer en la lista de contactos; si no había un chat previo, desaparecerá por completo, y si existía una conversación, esta se mostrará únicamente con el número telefónico.
Para dispositivos iOS, el usuario debe:

  • Abrir WhatsApp y dirigirse a la sección ‘Chats’.
  • Tocar el botón para iniciar una conversación nueva, ubicado en la parte superior derecha.
  • Localizar el contacto y seleccionarlo para entrar en su chat.
  • Pulsar sobre su nombre en la parte superior de la conversación para acceder a su perfil.
  • Elegir la opción ‘Editar’ dentro de la información del contacto y, luego, presionar ‘Eliminar contacto’ para borrarlo tanto de la agenda del teléfono como de WhatsApp al mismo tiempo.

