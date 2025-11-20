Muchos usuarios, cuando se enfrentan a una falla inesperada en el botón de encendido del celular, no saben cómo actuar y terminan sin una solución inmediata. No obstante, suele pasarse por alto que este tipo de inconvenientes aparece con mayor frecuencia cuando el dispositivo no recibe el mantenimiento periódico necesario para conservarse en buen estado.

Ante esto, las pequeñas rutinas de cuidado, realizadas con frecuencia, pueden prolongar notablemente la vida útil del dispositivo. Aunque muchos creen que este mantenimiento implica procedimientos complejos o asistencia profesional, en realidad puede ser tan sencillo y permite que el sistema se refresque y corrija fallos menores.

Muchos usuarios, cuando se enfrentan a una falla inesperada en el botón de encendido del celular, no saben cómo actuar y terminan sin una solución inmediata | Foto: Getty Images

Por ejemplo, uno de los problemas que más suelen enfrentar las personas ocurre cuando el botón de encendido deja de funcionar de manera repentina, algo común en dispositivos que han sufrido impactos, exposición a la humedad o desgaste natural por el uso diario. En estas situaciones, numerosos usuarios se quedan sin una guía clara para reiniciar su equipo.

Pero, por fortuna, existen métodos alternativos y completamente seguros que permiten realizar esta acción sin recurrir al botón físico. Estas prácticas pueden ayudar a cualquier persona a recuperar el control de su teléfono sin complicaciones.

¿Cómo reiniciar el celular?

De acuerdo con recomendaciones del sitio web Eleconomista.com, la forma más directa de reiniciar un dispositivo, especialmente Android, sin usar el botón de encendido es a través del menú de ‘Ajustes’. Aunque este procedimiento puede variar ligeramente entre marcas, la estructura general suele ser similar.

Para realizar el proceso, el usuario debe:

Abrir la aplicación ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ del teléfono.

Ir hasta el apartado ‘Accesibilidad’.

La lentitud de un celular no siempre significa que está obsoleto. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Bajar hasta ‘Menú de Accesibilidad’ y confirmar la acción.

Una vez habilitado, aparecerá un botón de menú expandible en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Al habilitarlo, aparece en pantalla un botón flotante que permite acceder a funciones como bloquear pantalla, capturar pantalla, apagar y reiniciar. Esta herramienta es especialmente útil para quienes tienen problemas con los botones físicos del dispositivo. Además, un reinicio limpio puede corregir errores temporales y mejorar el rendimiento general del dispositivo.

La segunda alternativa que recomiendan los expertos es reiniciar el dispositivo móvil desde el panel de notificaciones. Este pequeño pequeño símbolo de encendido ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla aparece en el panel de notificaciones deslizando dos veces hacia abajo.

Para realizar el proceso, el usuario debe: