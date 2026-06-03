¿Cómo saber si alguien me bloqueó en WhatsApp? El sencillo truco que puede ayudarle a confirmarlo

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo gracias a su facilidad de uso, versatilidad y herramientas de privacidad. Estas funciones permiten que los usuarios tengan un mayor control sobre su cuenta y decidan con quién desean mantener comunicación y con quién no.

Si recibe muchas llamadas ‘spam’, no las bloquee: responda con esta corta frase para que dejen de molestarlo

Por esta razón, cuando una persona ya no quiere tener contacto con alguien, una de las alternativas más utilizadas es bloquearlo. Al hacerlo, será restringido, esto quiere decir que ya no podrá enviar mensajes, realizar llamadas ni ver las actualizaciones de estado del usuario.

Aun así, la conversación no desaparece automáticamente de la lista de chats. Si se desea eliminar por completo, existe la posibilidad de borrar el chat o archivarlo para mantener la bandeja de entrada más organizada.

La plataforma también ofrece la opción de reportar cuentas cuando se considera que están enviando contenido sospechoso, fraudulento o spam. Esta herramienta ayuda a WhatsApp a detectar comportamientos inapropiados y reforzar la seguridad de la comunidad.

La aplicación cuenta con varias funciones de privacidad que permiten restringir la comunicación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero entonces, ¿cómo saber si una persona fue bloqueada en la aplicación?

De acuerdo con el centro de ayuda de la plataforma, existen varias señales que podrían indicar que un contacto restringió la comunicación. Entre las más comunes se encuentran dejar de ver la foto de perfil, los estados, la última conexión o el indicador “en línea”. Además, los mensajes enviados solo mostrarán un tic gris, las llamadas no se completarán y tampoco será posible agregar a ese contacto a grupos.

Sin embargo, la aplicación aclara que estas señales no representan una confirmación definitiva, ya que también pueden estar relacionadas con configuraciones de privacidad o cambios realizados por el usuario. Asimismo, el servicio no informa directamente cuándo alguien ha sido bloqueado ni permite eliminar restricciones en nombre de otras personas.

Más allá de las señales más evidentes, existe otro indicio que puede ayudar a aclarar las dudas. Si una persona intenta añadir a ese contacto a un grupo y la aplicación no lo permite o muestra un mensaje de error, existe una alta probabilidad de que haya sido bloqueada.

WhatsApp permite bloquear y reportar cuentas para evitar mensajes no deseados. Foto: 123RF

¿Cómo bloquear un contacto?

Para bloquear un número en WhatsApp, es necesario ingresar a Ajustes > Privacidad > Contactos bloqueados y añadir a la persona que se desea restringir. También es posible hacerlo directamente desde el chat, seleccionando los tres puntos ubicados en la parte superior y luego la opción Más > Bloquear.

En el caso de cuentas empresariales, basta con ingresar al perfil del contacto y seleccionar la opción “Bloquear”.