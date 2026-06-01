Ni hackers ni estafadores: los ajustes de WhatsApp que debería activar para blindar su cuenta contra robos y estafas

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, facilitando la comunicación entre millones de personas. Sin embargo, su enorme popularidad también la ha convertido en un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el gran número de usuarios para intentar ejecutar fraudes, robos de cuentas y otras modalidades de estafa.

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La plataforma almacena una gran cantidad de información personal y profesional, desde conversaciones privadas hasta fotografías, documentos y datos sensibles. Frente a esto, los métodos de engaño son cada vez más sofisticados y difíciles de identificar, elevando los riesgos de que cualquier usuario sea víctima de un ataque.

Por ello, los expertos como ESET recomiendan reforzar la protección de la cuenta mediante las herramientas de seguridad que ofrece la propia aplicación. Activar las funciones disponibles y añadir capas adicionales de protección puede marcar la diferencia para impedir accesos no autorizados y reducir las posibilidades de sufrir robos de datos.

Los mensajes provenientes de números desconocidos en esta aplicación podrían convertirse en la puerta de entrada a estafas avanzadas. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Los ajustes para blindar la cuenta en WhatsApp

Una de las herramientas más útiles para reforzar la privacidad en WhatsApp es la función de mensajes temporales. Al activarla, los mensajes enviados en los chats desaparecen automáticamente después de un periodo determinado, reduciendo el riesgo de que conversaciones privadas permanezcan almacenadas durante mucho tiempo o puedan ser consultadas por personas no autorizadas.

Otra medida recomendada consiste en desactivar las confirmaciones de lectura. Esta opción evita que otros usuarios sepan cuándo se ha leído un mensaje y limita la información que terceros pueden recopilar sobre los hábitos de uso de la aplicación, aportando una capa adicional de privacidad.

Esta opción evita que otros usuarios sepan cuándo se ha leído un mensaje. Foto: Foto: Javier Calvete (Getty Images)

Los expertos también advierten sobre los riesgos de la descarga automática de archivos. Aunque esta función facilita la recepción de imágenes, videos y documentos, también puede convertirse en una vía para que archivos maliciosos ingresen al dispositivo sin que el usuario lo note.

Por este motivo, se aconseja configurar manualmente qué contenido puede descargarse de forma automática desde el apartado de almacenamiento y datos. Mantener un mayor control sobre los archivos recibidos ayuda a disminuir la exposición a virus, programas maliciosos y otras amenazas.