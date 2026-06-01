Elon Musk lanzó una preocupante advertencia: esta es la amenaza que podría desencadenar una crisis eléctrica mundial

El empresario estadounidense Elon Musk advirtió sobre un posible desafío global relacionado con el suministro de energía, impulsado por el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y la adopción masiva de vehículos eléctricos. Según señaló, el aumento constante de estas tecnologías está elevando de forma significativa la demanda de electricidad en distintas regiones del mundo.

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Durante una intervención en Bosch Connected World, Musk indicó que la infraestructura energética actual podría enfrentar serias presiones si no se amplía al mismo ritmo que avanza la innovación tecnológica. En su opinión, de mantenerse esta tendencia, la principal preocupación futura podría ser la disponibilidad de electricidad.

La preocupación planteada por el magnate surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, la expansión de los centros de datos y el aumento de los vehículos eléctricos. Estas tecnologías estarían generando una “demanda desmesurada de equipamiento eléctrico”, elevando la demanda eléctrica a niveles sin precedentes y poniendo a prueba la capacidad de las redes actuales.

Elon Musk CEO y accionista de Tesla Foto: AFP

De acuerdo con el empresario, la atención ya no debería centrarse únicamente en la disponibilidad de chips o componentes tecnológicos, sino también en la infraestructura energética que los respalda. Los sistemas de IA dependen de servidores que operan de manera continua, mientras que la creciente flota de automóviles eléctricos incrementa la necesidad de electricidad para su recarga diaria.

Musk considera que este escenario exige importantes inversiones para fortalecer las redes eléctricas. Además de generar más energía, será necesario modernizar transformadores, ampliar la capacidad de distribución y reforzar los sistemas de suministro para evitar que el aumento del consumo provoque interrupciones o dificultades en el acceso a la electricidad en el futuro.

Torres Electricas Foto: andromedicus - stock.adobe.com

Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), los centros de datos se han convertido en grandes consumidores de energía debido al auge de los servicios digitales y la inteligencia artificial, con cerca de 1,5% de toda la energía mundial.

Además, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, una búsqueda convencional en internet requiere una cantidad reducida de energía, mientras que una consulta realizada a un sistema de inteligencia artificial como ChatGPT puede consumir varias veces más electricidad. Debido a los millones de interacciones que estas plataformas procesan diariamente, su impacto sobre la demanda energética mundial es cada vez más relevante.

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Pese a estos desafíos, expertos consideran que la inteligencia artificial también puede convertirse en una aliada para la sostenibilidad. Su aplicación en sectores como la gestión energética, la industria y el transporte podría mejorar la eficiencia y ayudar a reducir emisiones contaminantes.

Sin embargo, el crecimiento constante de la tecnología también implica una mayor necesidad de electricidad, agua y materiales estratégicos para sostener la expansión de la infraestructura digital.