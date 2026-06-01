Qué son los estados en canales y cómo usarlos en WhatsApp

WhatsApp ha decidido llevar una de sus funciones más populares a un entorno más informativo y profesional: los Canales. Ahora, quienes gestionan estos espacios cuentan con una herramienta adicional para comunicarse con su audiencia de forma dinámica.

Cómo eliminar definitivamente un contacto de WhatsApp si ya no está en la agenda del celular

Contenido fugaz: ¿Qué significa esto?

El concepto central de esta novedad es el contenido efímero. En palabras sencillas, esto significa que cualquier foto, video o texto que se publique bajo esta modalidad tiene una duración limitada de 24 horas. Una vez cumplido ese tiempo, el contenido se borra solo, funcionando de la misma manera que las historias que publicamos para nuestros amigos personales.

De acuerdo con los reportes de WABetaInfo, el sitio especializado que detectó y analizó esta función desde sus primeras pruebas, esta herramienta actúa como una “transmisión” rápida para los seguidores.

La utilidad de no dejar rastro permanente

Muchos administradores se enfrentan al problema de llenar el canal con anuncios pequeños o recordatorios que, pasados unos días, ya no sirven.

De esta forma, el espacio se mantiene más limpio y enfocado en lo verdaderamente importante a largo plazo.

Los administradores podrán compartir avisos temporales sin afectar el contenido permanente del Canal. Foto: WABetaInfo

Guía sencilla para publicar contenido temporal

Para quienes gestionan un canal, el uso de esta función es muy intuitivo, ya que se encuentra integrada directamente en la interfaz (el menú o pantalla de control) del propio canal. Los pasos son:

Entrar al canal y buscar la opción de “Crear Estado”. Elegir el material, ya sea una imagen, un video o escribir un texto. Personalizar el mensaje: Se pueden añadir stickers (pegatinas decorativas), textos de colores o realizar ediciones rápidas antes de lanzarlo a la audiencia.

“Los seguidores verán la etiqueta ‘Estado del canal’ en la parte superior de la interfaz al abrir una actualización de estado compartida por un canal”, señala WABetaInfo.

¿Cómo interactúan los seguidores con estos Estados?

Los usuarios que siguen un canal verán estas actualizaciones en la parte superior de su pestaña de “Novedades”, dentro de la bandeja de Estados. Además, los seguidores tienen la posibilidad de reaccionar con un “me gusta” o incluso compartir ese estado con sus propios contactos, ampliando el alcance de lo que el administrador publicó.

¿Cuándo estará disponible para todos?

Esta mejora ha sido confirmada tanto para teléfonos con sistema iOS (iPhone) como para Android.

Actualmente, se encuentra en una fase de despliegue gradual, un término técnico que significa que la función no llega a todos los teléfonos al mismo tiempo, sino que se va activando por grupos de usuarios.

WhatsApp confirmó que la función estará disponible para usuarios de ambos sistemas operativos. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Si todavía no tiene la función activa, lo más probable es que aparezca en la aplicación en los próximos días tras las actualizaciones correspondientes.