Ahora tendrá que pagar para usar funciones ‘Plus’ de Instagram, Facebook y WhatsApp: cuándo llegan y cuánto costarán

Meta ha lanzado oficialmente sus planes de suscripción Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp. Estas nuevas opciones incluirán funciones exclusivas de personalización y herramientas para impulsar el contenido publicado. Además, la compañía adelantó que próximamente presentará Meta One, una nueva línea de suscripciones basada en inteligencia artificial (IA).

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Luego de anunciar en enero sus intenciones de incorporar modelos de pago en sus principales plataformas, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg comenzó a probar Instagram Plus a finales de marzo, incorporando nuevas funciones para las historias. De igual forma, en abril inició el despliegue de WhatsApp Plus, centrado en ofrecer más opciones de personalización.

Ahora, Meta ha comenzado el lanzamiento global de estas suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp. Los planes tendrán un costo de 3,99 dólares mensuales (15.000 pesos colombianos aproximadamente) para las redes sociales y de 2,99 dólares mensuales (aproximadamente 11.000 pesos colombianos) para WhatsApp.

La información fue compartida por la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, a través de una publicación en Instagram. Allí explicó que estas suscripciones buscan ampliar las capacidades de las plataformas y ofrecer formas “más ricas” de expresión y conexión entre usuarios, además de incorporar nuevas funciones “próximamente”.

Las nuevas suscripciones incluirán funciones exclusivas de personalización y herramientas para impulsar contenido. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque Meta no detalló todas las herramientas adicionales que incluirá cada plan, en Instagram se espera la llegada de funciones exclusivas para las historias, como el modo de vista previa, listas de audiencia limitadas y la posibilidad de extender la duración de las historias más allá de las 24 horas. También permitirá destacar una historia por semana para aumentar su alcance y añadir un “superlike” para publicaciones especiales.

En el caso de WhatsApp, las novedades estarán enfocadas principalmente en la personalización. Los usuarios podrán acceder a nuevas configuraciones de temas, elegir entre 18 opciones adicionales de color, utilizar paquetes de stickers premium y seleccionar entre 14 nuevos iconos para la aplicación. Asimismo, se incluirá una biblioteca con diez tonos de llamada y la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones.

Meta también aclaró, en declaraciones a TechCrunch, que estos nuevos planes no sustituirán a Meta Verified, la suscripción actual destinada a la verificación de perfiles en sus plataformas.

Aunque el despliegue ya comenzó a nivel global, la compañía todavía no ha especificado qué regiones recibirán primero las nuevas suscripciones ni cuáles serán los precios definitivos en cada mercado.

Instagram Plus comenzó a probarse a finales de marzo con novedades enfocadas en historias. Foto: AFP

Naomi Gleit también reveló que Meta está probando nuevas suscripciones llamadas Meta One, orientadas a usuarios y empresas que quieran acceder a herramientas premium en sus aplicaciones e incluso en dispositivos como las gafas inteligentes de la compañía.

Estos planes estarán enfocados en potenciar las capacidades de Meta AI, ofreciendo mayor capacidad de procesamiento, soporte para solicitudes más complejas y más herramientas creativas.

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Además, Meta One incluirá funciones avanzadas para empresas y creadores de contenido, con herramientas destinadas a fortalecer su presencia digital, promocionar publicaciones, automatizar tareas y proteger sus marcas.

Sin embargo, la directiva indicó que Meta todavía trabaja en la forma de integrar todos estos servicios “de una manera que tenga sentido”, por lo que actualmente las suscripciones Meta One se encuentran en fase de prueba como un espacio unificado para centralizar las distintas suscripciones de sus aplicaciones.

*Con información de Europa Press