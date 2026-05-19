Apple cambiará Siri en iOS 27: así funcionará su nuevo asistente con inteligencia artificial

Apple está preparando su versión renovada del asistente Siri con la privacidad de los usuarios como eje central, al incluir opciones como borrar automáticamente las conversaciones en el chat de la aplicación independiente de Siri para evitar almacenar información del usuario, según Mark Gurman.

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La compañía lanzará la versión renovada de Siri como una de las principales novedades de su nueva actualización de sistema operativo iOS 27, que llegará con un nuevo formato que cambiará la interfaz de asistente por la de un chatbot integrado en los iPhones, iPads y ordenadores Mac. Asimismo, también se lanzará como un servicio de aplicación independiente, basado en sus Modelos Fundacionales entrenados con Gemini de Google.

En este marco, los de Cupertino continúan trabajando en la llegada de su asistente de inteligencia artificial (IA) renovado y, para ello, están basando su estrategia en un enfoque respetuoso con la privacidad de los usuarios, evitando almacenar sus datos para el procesamiento de la IA.

Apple permitirá elegir la IA en sus dispositivos con la llegada de iOS 27. Foto: Getty Images

Así lo reveló el periodista de Bloomberg Mark Gurman, quien aseguró que la aplicación de Siri, diseñada para almacenar conversaciones con el asistente y funcionar como un chatbot, incluirá una opción para eliminar automáticamente los chats con la IA, estableciendo “límites más estrictos sobre el funcionamiento de la memoria”.

Como ha recordado, esta función es similar a la disponible en la aplicación de Mensajes, que permite a los usuarios eliminar automáticamente las conversaciones después de 30 días o un año, en lugar de conservarlas de forma indefinida.

Tras dificultades técnicas y retrasos, Apple decidió apoyarse en tecnología de terceros. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por tanto, en la configuración de la app independiente de Siri, los usuarios podrán elegir mantener las conversaciones durante 30 días, un año o para siempre. En caso de escoger una de las opciones limitadas de tiempo, las conversaciones se eliminarán automáticamente, incluyendo toda la información compartida por los usuarios.

Con todo ello, el analista detalló que el objetivo de Apple es utilizar este enfoque de privacidad para diferenciarse de los servicios de IA de otras compañías, que abogan por utilizar los datos e información compartida por los usuarios a través de historiales y funciones de memoria para ofrecer servicios más personalizados a cambio. En su lugar, la tecnológica apuesta por preservar la privacidad de sus usuarios sin almacenar sus datos.

*Con información de Europa Press.