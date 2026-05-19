Tuit de Elon Musk crea polémica tras decir que “Instagram es para chicas”: la respuesta posterior dejó sin palabras

Una nueva polémica rodea a Elon Musk luego de una serie de publicaciones en X que rápidamente se viralizaron, el magnate quedó en el centro del debate tras afirmar que “Instagram es para chicas”, comentario que provocó miles de reacciones y abrió una discusión sobre estereotipos de género en redes sociales.

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Tuit de Musk sobre Instagram que incendió las redes sociales

Todo comenzó a partir de una publicación de Raqq, quien escribió: “Cómo saber en qué etapa de la vida se encuentra una chica: Publicar fotos provocativas = recién soltera. Publicar 5 historias al día y revisarlas para ver si él las vio = está saliendo con un chico al que no le gusta. De repente empieza a publicar fotos de comidas caseras, pan de masa madre y pequeñas compras en el mercado de agricultores”.

La publicación acumuló interacciones rápidamente y terminó llamando la atención de Musk, quien respondió de manera breve: “Jajaja Instagram es para chicas”.

Un tuit viral sobre las “etapas” de una mujer en Instagram terminó desatando polémica tras la reacción de Elon Musk. Foto: X - @raqisright/@elonmusk

La respuesta posterior de Musk aumentó la discusión

Aunque el comentario inicial ya había generado críticas y burlas, horas después la situación escaló aún más. En otra publicación donde usuarios discutían la frase del empresario, alguien recordó que Musk había dicho que Instagram era “para chicas”.

Lejos de suavizar la situación, el fundador de Tesla y SpaceX volvió a responder con una frase que dejó a muchos usuarios sorprendidos: “Obviamente. A veces hombres adultos me envían sus perfiles de Instagram y yo pienso, ¿estás en transición o qué?”.

Horas después de su primera respuesta, Elon Musk reavivó el debate con una frase que sorprendió a las redes sociales. Foto: @elonmusk

El comentario fue interpretado por numerosos internautas como ofensivo hacia hombres que usan la plataforma y también hacia personas transgénero. Mientras algunos seguidores defendieron el tono humorístico del empresario, otros consideraron que las declaraciones reforzaban prejuicios y estereotipos.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Usuarios de distintas partes del mundo criticaron el tono de Musk y cuestionaron por qué asociar una red social con un género específico. Otros, en cambio, apoyaron la opinión del multimillonario y aseguraron que Instagram suele enfocarse más en contenido visual y de estilo de vida.