“Por favor, alerta”: Tulio Gómez advirtió de una estafa en medio de la emergencia por el terremoto

La solidaridad que ha despertado el terremoto en Colombia también se ha convertido en un escenario para posibles engaños. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, alertó este martes sobre personas que estarían utilizando su identidad para solicitar dinero y ayudas destinadas a los damnificados.

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La advertencia fue publicada por Gómez en su cuenta de X, donde dejó claro que el contacto que estaría haciendo estas solicitudes no corresponde a su número personal.

La advertencia de Tulio Gómez

El empresario pidió a quienes reciban mensajes de este tipo verificar cuidadosamente el origen de cualquier solicitud antes de entregar dinero o recursos.

“Por favor, alerta que están pidiendo dinero y ayudas a mi nombre”, escribió Tulio Gómez en la publicación con la que dio a conocer la situación.

Gómez aclaró que las ayudas oficiales se coordinan desde el América de Cali. Foto: @tulioagomez

El dirigente también explicó que las ayudas que se están coordinando desde su entorno tienen un canal definido y no se están solicitando mediante el número que aparece en la imagen que compartió.

“Las ayudas las estamos gestionando por El América en alianza con la Cruz Roja”, señaló Gómez.

De esta manera, el máximo accionista del América de Cali buscó diferenciar las iniciativas oficiales de las solicitudes que estarían realizando terceros utilizando su nombre.

El número que aparece en la denuncia

Junto con su mensaje, Gómez difundió una captura de pantalla del contacto que estaría realizando las solicitudes. En la imagen se observa un perfil de WhatsApp identificado como “America Tulio Alberto Gómez”.

El perfil, además, muestra debajo del nombre la palabra “inversiones”. La cuenta aparece configurada como WhatsApp Business, modalidad de la plataforma destinada a negocios y organizaciones para comunicarse con sus clientes.

Gómez aclaró que el número mostrado en la captura no corresponde a su teléfono personal. Foto: @tulioagomez

Sin embargo, el hecho de que el perfil tenga esas características no demuestra por sí solo quién está detrás del número. Lo que sí afirmó Gómez es que esa línea no pertenece a su teléfono personal.

“Además, ese no es mi número de celular”, puntualizó el empresario en su publicación.

Las ayudas tienen otro canal

La aclaración cobra especial relevancia debido a que América de Cali y la Cruz Roja participan en iniciativas de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto. Por ello, la advertencia de Gómez busca evitar que personas que quieren contribuir terminen entregando recursos a contactos que no hacen parte de esas campañas.

La situación se conoce en un momento en que continúan las acciones de solidaridad para atender las consecuencias del sismo de magnitud 7.4 que afectó a diferentes regiones del país.