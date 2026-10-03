Una función poco conocida de su celular aparece cuando las condiciones se vuelven extremas

Cuando la temperatura interna de un teléfono aumenta demasiado, el equipo puede comenzar a limitar algunas funciones para proteger sus componentes. No se trata necesariamente de una falla: tanto Apple como Samsung cuentan con mecanismos que actúan cuando el dispositivo se sale de su rango normal de funcionamiento.

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Apple explica que, cuando esto ocurre, el equipo intenta “regular su temperatura” para proteger sus componentes internos. Samsung, por su parte, señala que una temperatura elevada puede generar un “mensaje de advertencia” para evitar posibles daños en el dispositivo.

Algunas funciones pueden verse afectadas

Mientras el celular intenta recuperar una temperatura adecuada, ciertas funciones pueden modificarse temporalmente. Entre ellas están el brillo de la pantalla, el rendimiento y la carga de la batería.

Samsung explica que en estos casos “se limitará el brillo de la pantalla y la velocidad de rendimiento”, mientras que la carga también puede detenerse hasta que el equipo se enfríe.

Samsung y Apple tienen medidas para restringir funciones cuando el celular se calienta Foto: Getty Images

Apple también contempla situaciones en las que algunas tareas quedan suspendidas. Por ejemplo, el sistema puede mostrar el aviso “El iPhone necesita enfriarse” cuando la temperatura interna alcanza un nivel que requiere intervención.

Si el aumento continúa, las restricciones pueden ser mayores. Samsung advierte que, ante una temperatura todavía más elevada, “el dispositivo se apagará” como medida de protección.

¿Qué hacer si ocurre?

Ante una advertencia de temperatura, las recomendaciones de las compañías apuntan a reducir la exposición del teléfono a la fuente de calor. Esto implica apagarlo, llevarlo a un lugar fresco y evitar que permanezca bajo la luz solar directa.

Apagar el equipo y llevarlo a un lugar fresco puede ayudar a recuperar sus funciones. Foto: Getty Images

Apple indica además que, aunque algunas funciones pueden quedar suspendidas, el iPhone podría continuar disponible para “hacer llamadas de emergencia”.

Una vez que el equipo recupera una temperatura adecuada, las funciones restringidas pueden volver a operar con normalidad.