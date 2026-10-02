ChatGPT ya permite ‘probarse’ ropa con una foto: así funciona su nueva herramienta

OpenAI actualizó ChatGPT con una función que permite visualizar prendas y accesorios de moda sobre una imagen del usuario. La herramienta está disponible tanto en la versión móvil como en la web.

OpenAI despide a tres investigadores en medio de una fuerte discusión sobre los riesgos de la IA

Así funciona el probador virtual

La nueva función incorpora el botón ‘Probar’ (‘Try on’), que aparece en la conversación cuando se muestran listados de productos relacionados con ropa.

Al seleccionar esta opción, el usuario puede cargar un selfi de cuerpo entero. A partir de esa imagen, la inteligencia artificial superpone la prenda escogida para mostrar cómo se vería.

OpenAI utiliza el modelo ChatGPT Images 2.5 para generar estas imágenes. Según información de TechCrunch, la función también permite realizar la prueba con imágenes que ya hayan sido cargadas.

ChatGPT Images 2.5 se encarga de generar las imágenes con las prendas seleccionadas. Foto: OpenAI

Las imágenes generadas pueden guardarse como referencia para consultarlas posteriormente, lo que permite conservar los modelos que resulten de interés sin necesidad de volver a realizar el proceso.

También permite organizar productos

La actualización incorpora otra herramienta relacionada con las compras. ChatGPT ahora permite guardar cualquier producto en Favoritos o crear una carpeta dentro de la biblioteca del chatbot para organizar las búsquedas.

ChatGPT ahora permite guardar productos para consultarlos nuevamente más adelante. Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, los usuarios pueden conservar productos que hayan encontrado durante sus consultas y volver a ellos posteriormente.

Una función similar a la de Google

El nuevo probador virtual de ChatGPT recuerda a una función que Google anunció el año pasado para sus servicios de compras.

Esta herramienta permite probar estilos de ropa entre millones de artículos disponibles en Google Shopping, la Búsqueda y los resultados de productos de Google Imágenes.

En el caso de Google, los usuarios también deben cargar un selfi de cuerpo entero. Además, quienes se encuentran en Estados Unidos pueden recurrir a Nano Banana para generar una versión digital y probar las prendas.

*Con información de Europa Press.