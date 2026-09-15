Mark Zuckerberg no se guardó nada y respondió a la solicitud mundial de regulación de la IA: “La realidad es”

Mark Zuckerberg volvió a pronunciarse sobre el futuro de la inteligencia artificial y lo hizo en medio del debate sobre qué tan rápido deben avanzar los modelos más avanzados. El CEO de Meta defendió que las propias compañías tienen razones para desarrollar sistemas seguros y cuestionó la idea de detener el progreso tecnológico mientras se resuelven todos los riesgos.

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Su posición parte de una idea que ya había desarrollado en su reciente ensayo sobre el futuro de la IA: el poder de esta tecnología no debería quedar concentrado en unas pocas empresas, gobiernos o instituciones.

Zuckerberg plantea otra forma de enfrentar los riesgos

En su nuevo mensaje, publicado en X, Zuckerberg sostuvo que los laboratorios pueden tomar medidas de seguridad sin necesidad de esperar una regulación general que obligue a todos por igual.

“Cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de manera segura, y la capacidad de tomar sus propias acciones para asegurar que eso ocurra”, afirmó.

Zuckerberg explicó por qué los usuarios podrían rechazar agentes que no respeten sus instrucciones. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Uno de sus principales argumentos está relacionado con la confianza. Según Zuckerberg, los usuarios terminarán rechazando los sistemas que no respeten sus instrucciones o actúen contra sus intereses.

“Las personas no querrán usar agentes que estén desalineados con ellas y que no hagan lo que les piden”, escribió.

Por eso, considera que la capacidad de una IA para seguir los objetivos de cada usuario será también una ventaja para las compañías que desarrollan estos sistemas.

Meta dice que ya ha retrasado lanzamientos por seguridad

Zuckerberg también puso como ejemplo una decisión tomada por Meta. Según explicó, la compañía retrasó durante varios meses el lanzamiento de Muse mientras trabajaba en aspectos relacionados con seguridad y protección.

“Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque claramente era lo correcto para las personas y para nosotros”, señaló.

El empresario también respaldó la participación de especialistas externos en la evaluación de los modelos. “Involucrar a evaluadores y asesores independientes es la mejor práctica de la industria”, afirmó.

El punto central: quién tendrá el poder

La postura de Zuckerberg conecta directamente con su ensayo “El futuro es para todos”, en el que plantea que la superinteligencia debería estar ampliamente disponible.

En ese documento sostiene que “la clave para un futuro positivo para todos reside en lograr un equilibrio de poder que favorezca a los individuos”.

Su propuesta no se limita a poner la IA en manos de los usuarios. También plantea que los sistemas deben ser capaces de comprender los objetivos particulares de cada persona, mientras existen controles para evitar abusos.

En su reciente mensaje, Zuckerberg resumió nuevamente esa visión: “Creo que la clave para construir un futuro positivo para todos es mantener el equilibrio adecuado de poder. Esto está dentro de nuestro poder para hacerlo”.