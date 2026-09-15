Bill Gates quiere evitar que la IA sea solo para los más ricos: anuncia millonaria inversión para “cerrar esa brecha”

La Fundación Gates anunció que destinará al menos US$1.000 millones durante los próximos dos años para ampliar el acceso a herramientas, conocimientos y soluciones impulsadas por inteligencia artificial. El anuncio coincide con la publicación del décimo informe anual Goalkeepers, dedicado este año a la relación entre IA y desigualdad.

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“Este anuncio coincide con el lanzamiento del décimo Informe Anual Goalkeepers de la fundación , que este año se centra en las acciones urgentes necesarias para garantizar que la IA contribuya a reducir las brechas entre los más ricos y los más pobres, en lugar de ampliarlas”, señaló el comunicado en

Gates advierte por quiénes podrían beneficiarse primero

El planteamiento de Bill Gates parte de una preocupación: que el desarrollo de la IA termine favoreciendo primero a quienes tienen más recursos.

“La Fundación Gates se creó en parte para abordar una falla fundamental del mercado: las personas con mayores necesidades suelen tener menos poder para influir en hacia dónde se dirigen la innovación y la inversión”, escribió Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, en el informe.

El empresario señaló una brecha que, según su análisis, también amenaza con crecer con la IA. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

El empresario agregó que la inteligencia artificial plantea un problema parecido, pero a una velocidad mayor.

“Gran parte de nuestro trabajo ha consistido en cerrar esa brecha. La IA presenta el mismo desafío, solo que a una velocidad mucho mayor”, afirmó Gates. Además, advirtió: “Si se deja únicamente en manos del mercado, las herramientas más capaces se desarrollarán primero para las personas e instituciones con mayor capacidad económica, no necesariamente para quienes podrían beneficiarse más”.

El informe sostiene que las decisiones tomadas durante los próximos meses serán determinantes para establecer quiénes podrán aprovechar esta tecnología.

Educación y salud concentrarán la mayor parte del dinero

De los US$1.000 millones anunciados, el 40% será destinado a educación y otro 40% a atención sanitaria.

En educación, la fundación contempla herramientas de enseñanza y sistemas de tutoría mediante IA que permitan adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante.

Los recursos financiarán desde tutorías con IA hasta herramientas para apoyar a trabajadores de salud. Foto: Getty Images

En salud, el dinero apoyará aplicaciones relacionadas con diagnósticos, decisiones de trabajadores sanitarios, atención materna y neonatal, además de investigaciones para descubrir nuevos medicamentos y vacunas.

Otro 10 % irá a agricultura, con herramientas destinadas a pequeños productores, mientras que el 10 % restante buscará fortalecer la infraestructura digital y crear conjuntos de datos en idiomas que todavía no están bien representados.

“No sucederá por casualidad”

Uno de los problemas señalados por la fundación es precisamente el idioma: más del 90 % de los datos utilizados para entrenar los primeros grandes modelos de lenguaje procedían de fuentes en inglés, según el informe. Esto puede dejar con menor representación a comunidades que hablan otras lenguas.

Gates cerró su planteamiento con un llamado a gobiernos y empresas tecnológicas.

“Podemos aprovechar la IA para el bien. Pero no sucederá por casualidad”, escribió. A su juicio, se necesita “un compromiso deliberado y específico” para medir el éxito de la tecnología no solo por lo que puede hacer para los usuarios más rentables, sino también por su impacto en las personas que más podrían beneficiarse.

La fundación sostiene que la IA podría convertirse en una herramienta para reducir brechas, pero considera que las decisiones sobre su desarrollo y acceso deben tomarse ahora.