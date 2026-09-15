El celular que recuerda al legendario Nokia 1100: puede cargar otros dispositivos sin necesidad de un enchufe

El Nokia 1100 se convirtió en uno de los celulares más vendidos de la historia. Lanzado en 2003, alcanzó alrededor de 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

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Parte de su éxito estuvo relacionado con su diseño sencillo y resistente. El teléfono contaba con una batería de larga duración, característica que lo hizo una opción práctica para el uso cotidiano. Esta batería extraíble ofrecía hasta 400 horas de autonomía en espera y cerca de 4,5 horas de conversación continua, por lo que con un uso moderado una carga podía durar más de una semana.

La autonomía también estaba relacionada con su pantalla monocromática y su sistema operativo básico, que requerían menos energía. En contraste, el iPhone 17 Pro Max incorpora una batería de entre 4.832 y 5.088 mAh, según la variante, y ofrece hasta 37 horas de reproducción de video, una diferencia que refleja la evolución de los celulares y el aumento de sus funciones.

El teléfono contaba con una batería de larga duración, característica que lo hizo una opción práctica para el uso cotidiano. Foto: Creada con inteligencia artificial de ChatGPT

¿Una nueva versión del Nokia 1100?

Ahora, ha salido el anuncio del nuevo Nokia 300 Charge, pero con una función que llama la atención de los usuarios. Este nuevo dispositivo incorpora una función que le permite utilizar su batería como fuente de energía para cargar otros dispositivos. El denominado powerbank mode convierte al teléfono en una batería portátil capaz de suministrar energía a celulares, accesorios y otros equipos compatibles.

El dispositivo cuenta con una batería de 3.700 mAh, que ofrece hasta 37 horas de conversación y más de 40 días de autonomía en modo de espera. Esta capacidad también permite reservar parte de la energía almacenada para recargar otros dispositivos cuando sea necesario.

Para utilizar esta función, basta con conectar el equipo que necesita energía al Nokia 300 Charge mediante el cable 4 en 1 incluido. De esta manera, la batería del teléfono puede transferir energía a otros dispositivos, incluso en situaciones en las que no haya una toma de corriente disponible.

Con esta característica, el Nokia 300 Charge combina dos funciones en un mismo equipo: además de servir como teléfono, puede actuar como batería portátil para otros dispositivos. Esto puede resultar especialmente útil durante viajes, desplazamientos o situaciones en las que no sea posible acceder fácilmente a un enchufe.