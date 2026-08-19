En el marco del terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, que trajo consigo múltiples daños en varias zonas del país, entre ellas la ciudad de Cali, la administración local, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, impuso una medida de Pico y Placa Solidario que estará vigente hasta el sábado 22 de agosto.

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La alcaldía de Alejandro Eder indicó que esta medida por el distrito busca como objetivo facilitar la movilidad de aquellos vehículos y organismos de socorro que siguen atendiendo las zonas afectadas por la emergencia.

La medida ha sido regida durante un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.; cualquier ciudadano que incumpla con lo establecido por la alcaldía recibirá sanciones económicas, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

No obstante, la alcaldía ha comentado sobre un hecho que ha traído consigo una serie de incertidumbre para los ciudadanos de la capital del Valle del Cauca.

La entidad ha informado al público que ha salido a la circulación un formulario engañoso que pretendía excluir determinados vehículos del pico y placa.

El documento había sido divulgado por medio de mensajes y redes sociales para poder eludir la restricción vehicular; dentro de él se presenta como un registro exclusivo para vehículos de personal médico y de atención de emergencia.

“Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Administración recopilará el listado del personal y vehículos autorizados para ser exonerados de la medida de Pico y Placa durante la contingencia actual”, colocaba el formulario.

Imagen falsa emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali Foto: Secretaría Distrital de Movilidad de Cali - API

No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali comentó acerca de esto a los medios de comunicación, negando que este formulario sea verdadero.

“Esta información que está circulando es completamente falsa. Por favor, hacer omisión de ella. Desde la Secretaría de Movilidad alertamos que es completamente falso”, comentó.

¿Qué medidas están vigentes en Cali tras el terremoto?

De las medidas de movilidad que se están aplicando para mejorar la circulación de vehículos de carga pesada, una de ellas es el Pico y Placa Solidario.

Por el momento, la medida está siendo aplicada de la siguiente forma: