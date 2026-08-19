La Secretaría de Movilidad de Cali mantiene cierres viales preventivos en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las medidas adoptadas tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Estas son las millonarias pérdidas que habría dejado el terremoto en el Valle del Cauca, según reporte preliminar

De acuerdo con el reporte entregado por la dependencia, las restricciones, que se enfocan principalmente en el sector Centro, buscan facilitar las labores de inspección, atención y seguridad en zonas que presentan afectaciones asociadas al movimiento telúrico.

Los cierres activos se encuentran en los siguientes puntos:

Calle 11 con carrera Sexta.

Calle Novena con carrera Cuarta.

Carrera Tercera con calle Décima.

Calle Séptima con carrera Cuarta.

Calle Quinta con carrera Sexta.

Carrera Quinta con calle Décima.

Carrera Novena con calle Novena.

Carrera Cuarta con calle 11.

Calle 22N con avenida 4N.

Avenida 5N con calle 23.

Avenida 9N con calle 14.

La Secretaría de Movilidad informó, además, que la carrera Primera con calle 19 se encuentra habilitada para el tránsito vehicular.

Ante las restricciones, agentes de tránsito permanecen en los puntos intervenidos para realizar labores de acompañamiento y regulación, con el propósito de orientar a los conductores y mantener el control de la circulación.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta los cierres antes de desplazarse por estas zonas y atender las indicaciones de los agentes mientras continúan las medidas relacionadas con las afectaciones provocadas por el terremoto del 10 de agosto.

Pico y placa

Las autoridades anunciaron que el Pico y Placa Solidario se mantendrá vigente entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

La medida busca tener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de los organismos de socorro y de los equipos encargados de atender las zonas afectadas.

La medida regirá durante cinco días, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., de acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La restricción funcionará según el último dígito de las placas. De esta manera, el 18, 20 y 22 de agosto podrán circular los vehículos con placas pares, mientras que el 19 y el 21 de agosto será el turno de los automotores con placas impares.