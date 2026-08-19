Terremoto en Colombia del 10 de agosto deja nuevo balance: sube a 312 la cifra de muertos

Colombia sigue dimensionando la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. Nueve días después del fuerte movimiento sísmico, las cifras continúan mostrando la magnitud de la emergencia.

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El más reciente balance, con corte a las 6:30 a. m. de este miércoles 19 de agosto, confirmó que la cifra de personas fallecidas ascendió a 312. Los organismos de socorro mantienen sus operaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

La emergencia ya alcanza a 470 municipios de 15 departamentos, donde miles de familias enfrentan las consecuencias del terremoto. El reporte muestra, además, que las labores de búsqueda siguen siendo una de las principales prioridades.

Preocupa el número de desaparecidos

Uno de los datos más delicados del nuevo balance está relacionado con las personas que todavía no han sido localizadas. Actualmente, se reportan 290 desaparecidos, mientras que otras 4.380 personas resultaron heridas.

En medio de las labores adelantadas desde el día de la tragedia, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 358 personas.

El número de ciudadanos afectados también da cuenta de la dimensión del desastre: 294.503 personas, pertenecientes a 143.533 familias, aparecen en el consolidado nacional.

Miles de viviendas resultaron destruidas

Los daños materiales son otro de los frentes que mantienen en alerta a las autoridades. El terremoto dejó hasta el momento 134.282 viviendas averiadas y 29.680 completamente destruidas.

El panorama se extiende a otras edificaciones. El reporte contabiliza 5.808 edificios averiados y 277 colapsados.

La infraestructura indispensable para las comunidades también sufrió graves daños. Hay 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios afectados.

A esto se suman afectaciones en 421 vías, cinco aeropuertos y 97 acueductos. También se reportan daños en 56 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

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Animales también han sido afectados

El nuevo balance incluye las consecuencias de la emergencia sobre los animales. Hasta este miércoles se contabilizan 1.310 afectados y 485 rescatados.

Las autoridades continúan consolidando la información que llega desde los territorios mientras avanzan las operaciones de búsqueda y atención de las comunidades golpeadas por el terremoto. Las cifras podrían seguir variando a medida que se verifican los reportes provenientes de los municipios afectados.