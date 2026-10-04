Caucasia espera el nacimiento de cuatro bebés idénticos: esto se sabe del inusual embarazo

María Tapia y Jonatan Zapa, una pareja de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, esperan el nacimiento de cuatro hijos varones que, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, serían monocigóticos, es decir, se habrían originado a partir de un solo óvulo fecundado.

Tapia completa cerca de 30 semanas de gestación y será trasladada a Medellín para recibir seguimiento especializado debido al alto riesgo asociado con un embarazo de cuatro fetos.

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La pareja, que ha contado su proceso a través de su cuenta de TikTok, supo que esperaba cuatro bebés durante una ecografía realizada en el Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia. Jonatan Zapa recordó que la médica comenzó a identificar los fetos uno por uno hasta llegar a cuatro. Desde entonces, señaló, las evaluaciones han indicado que los niños compartirían el mismo origen genético.

Sin embargo, la afirmación de que serán cuatrillizos idénticos debe manejarse todavía con cautela. La familia sostiene que se trata de un embarazo monocigótico y varios medios locales han reportado esa condición, pero no se ha divulgado un informe médico independiente que confirme genéticamente la cigocidad. Se cree que este sería el primer caso de este tipo en Colombia.

La madre, María Tapia, tiene 38 años Foto: Tomado de @cuatrillizoscaucasia

Lo que sí está documentado es la extrema rareza de estos embarazos. Una revisión publicada en Journal of Assisted Reproduction and Genetics estima que los cuatrillizos monocigóticos espontáneos ocurren aproximadamente en uno de cada 10 millones a 15 millones de embarazos. En estos casos, los cuatro embriones proceden originalmente de un único cigoto.

Los cuatrillizos en general son más frecuentes que los idénticos, aunque siguen siendo excepcionales. La literatura médica sitúa los embarazos cuádruples espontáneos entre uno por cada 512.000 y uno por cada 677.000 nacimientos. Además, estos embarazos tienen mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, hipertensión materna, anemia y otras complicaciones.

Los padres deberán trasladarse a otra ciudad para dar a luz a los bebés. Foto: Tomado de @cuatrillizoscaucasia

Los antecedentes en Colombia

Las cifras nacionales confirman que los nacimientos de este tipo son poco comunes. La Registraduría reportó en 2024 un caso de cuatrillizos, frente a 4.329 nacimientos múltiples de mellizos y 43 de trillizos registrados por la entidad ese año.

En marzo de 2025 nacieron en Barranquilla otros cuatro bebés —tres niños y una niña— producto de una gestación cuádruple. Nacieron a los siete meses y permanecieron cerca de 40 días en cuidados intensivos, según relató posteriormente su madre.

Ecografía de los bebés que esperan la pareja conformada por María Tapia y Jonatan Zapa, en Caucasia, Antioquia. Foto: Tomado de @cuatrillizoscaucasia

El Dane, por su parte, registró para 2025 seis certificados de nacidos vivos clasificados como procedentes de embarazos “cuádruples o más”. Esa cifra no equivale necesariamente a seis embarazos de cuatrillizos, porque la base registra individualmente a los nacidos vivos y el propio Dane advierte que los conteos de la variable no deben interpretarse directamente como número de gestaciones.

Por ahora, María Tapia continúa en seguimiento médico. El momento del parto dependerá de la evolución de ella y de los cuatro fetos.