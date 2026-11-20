El tiempo seco no será protagonista en todo el país este viernes 20 de noviembre.

El pronóstico del Ideam advierte un aumento de las lluvias en varias regiones de Colombia, con precipitaciones que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Bogotá tampoco se escapará del panorama y durante la tarde se esperan lluvias moderadas a fuertes en diferentes localidades.

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¿Dónde lloverá en Colombia este viernes?

De acuerdo con el pronóstico regional, la región Caribe tendrá un comienzo de jornada mayormente seco, aunque las condiciones cambiarán durante la tarde por el incremento de la nubosidad.

Se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores del centro y sur de Córdoba, sur de Bolívar, norte de Cesar y Magdalena.

Para la madrugada, las precipitaciones podrían ganar fuerza en el oriente de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar y sur de Cesar.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales y dispersas.

En contraste, la región Pacífica tendrá uno de los panoramas más lluviosos de la jornada.

Se prevé abundante nubosidad y precipitaciones moderadas a localmente fuertes en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Algunas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde.

En la noche y la madrugada, las lluvias continuarían, aunque de manera más localizada.

Sobre el océano Pacífico también se espera un aumento de la nubosidad y precipitaciones de mayor intensidad en sectores de la cuenca.

En la región Andina se pronostica cielo parcial a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias moderadas a fuertes durante la tarde.

Los departamentos que podrían registrar precipitaciones son Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima.

Durante la noche y la madrugada, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y el occidente de Cundinamarca y Boyacá.

Por su parte, en la Orinoquía prevalecerá el tiempo seco y se espera poca nubosidad.

Sin embargo, podrían presentarse lloviznas ocasionales en el occidente de Meta y Casanare, Arauca y el oriente de Vichada.

En la Amazonía, las condiciones serán diferentes: después de una mañana mayormente seca, se espera un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, con lluvias de variada intensidad en sectores de Amazonas, Vaupés y Guainía.

También podrían registrarse precipitaciones ligeras en zonas de Caquetá, Putumayo y Guaviare.

Panorámica de Bogotá en temporada de lluvias. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en Bogotá para este 20 de noviembre

Los habitantes de Bogotá tendrán una mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, el panorama cambiará durante la tarde, cuando se prevén lluvias sectorizadas de intensidad moderada a fuerte.

Según el pronóstico del convenio Ideam-Idiger, las precipitaciones podrían presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Fontibón.

Además, no se descarta actividad eléctrica durante las lluvias.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 20 grados centígrados.

Para la noche se espera una disminución de las precipitaciones, con cielo entre mayor y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Así, aunque la jornada comenzará con condiciones relativamente tranquilas en buena parte del país, las lluvias de la tarde y la noche marcarán el pronóstico en varias regiones, incluida Bogotá.