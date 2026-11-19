En la tarde de este 19 de noviembre, la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Bogotá, Catalina Toro Pérez, aseguró que en la madrugada se registró una situación altamente preocupante con la Fuerza Pública en inmediaciones de la institución.

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Aseguró que se produjo la irrupción de la Fuerza en el campus, específicamente en el edificio 201, llamado Gabriela Peláez Echeverry. Además, dijo que hasta el momento desconocía los hechos ocurridos y los motivos que dieron pie a que se realizara dicha intervención en el establecimiento universitario, por lo que solicitó a las autoridades aclarar la situación.

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“En mi calidad de decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, rechazo categóricamente cualquier ingreso de la Fuerza Pública al campus y las instalaciones de la Facultad”, aseguró en la misiva, agregando que este tipo de situaciones comprometen la tranquilidad e integridad de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.

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También indicó que, en su calidad de decana, desaprobaba cualquier tipo de irrupción o actuación que señale, perfile o estigmatice a la comunidad, afirmando que quienes pertenecen a esta comunidad cuentan con plenas garantías para una convivencia armónica, en el entendido de que el diálogo entre las partes favorece el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

“Reitero mi inquebrantable compromiso con la comunidad universitaria, privilegiando la convivencia armónica, el respeto por las diferencias de opinión y pensamiento, la defensa de los derechos fundamentales y la protección integral de todas y todos sus integrantes, de modo que tengan la tranquilidad de expresar sus posturas personales o políticas sin sufrir ningún tipo de estigmatización”, precisó.

Finalmente, la decana aseguró que cualquier irrupción indebida de la Fuerza Pública al interior del campus no cuenta con el respaldo de dicha decanatura.