Este 19 de noviembre, el Pacto Histórico está intentando apagar un nuevo incendio, por cuenta de la revelación de varios títulos falsos que una congresista de esa colectividad habría radicado y con los que se habría presentado para asumir la investidura.

Se trata de la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, quien habría falsificado sus títulos de ingeniera de minas y metalurgia, obtenidos supuestamente en la Universidad Nacional. El dato lo descubrió el twittero Rentas, quien descubrió tras un certificado de la institución que la legisladora no aparecía en los registros de graduados.

Adicional a ello, también se determinó que falsificó la tarjeta profesional obtenida por Copnia y también otro título universitario supuestamente obtenido en la Universidad de Antioquia.

Luz Verónica Estrada: otro título falso y otra tarjeta profesional de un pregrado que no existe en la Universidad de Antioquia

La situación ha generado la reacción de distintos sectores políticos y de otros congresistas. En las últimas horas, la congresista Jennifer Pedraza, que ha sido una de las que ha investigado los títulos falsos de funcionarios públicos, se pronunció tras lo acontecido.

“Mi hermanita estudia Ingeniería en la Universidad Nacional. Todo el tiempo hablamos de lo difícil que es para una mujer abrirse camino en una facultad masculinizada. Entrar es difícil, pero graduarse es más exigente aún. ¡La admiro tanto! Como para que vengan corruptas a falsificar el mismo título que ella obtendrá pronto”, añadió.