La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, está contra la pared.

La evidente falsificación de su título universitario como ingeniera de minas de la Universidad Nacional, según confirmó su propia institución académica, la tiene ad portas de renunciar a su curul de parlamentaria.

Alcanzó más de 7.000 votos en la consulta interna del Pacto Histórico el 25 de octubre de 2025, lo que le garantizó un espacio en la lista y en las elecciones de marzo de 2026, pero sus respaldos están a punto de perderse por la adulteración de sus documentos.

Estrada no tiene salida jurídica. Tampoco una respuesta contundente a sus electores y a medida que pasan las horas cae sobre ella un rosario de cuestionamientos y nuevas falsificaciones.

Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Foto: Foto publicada por Luz Verónica Estrada en su cuenta de Facebook

Horas después de que estallara el escándalo, la antioqueña guarda silencio. De la congresista polémica, que no se calla nada y que el país conoció porque le jaló la chaqueta a Daniel Briceño, en una sesión plenaria de la Cámara, queda poco.

También guarda prudencia el expresidente Gustavo Petro, a quien este jueves, 19 de noviembre, al no pronunciarse en su red social X, la principal plataforma de comunicación entre el líder de izquierda y los más de 9 millones de seguidores.

José Ismael Peña, recttor de la Universidad Nacional, y la representante Luz Verónica Estrada. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Al contrario, se ha limitado a promover las movilizaciones contra el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Petro no ha comentado sobre el tema, pese a que es el presidente del Pacto Histórico, el partido que le sirvió de sombrilla a Verónica Estrada para obtener su curul de representante a la Cámara.

La voz de Petro es importante. Solo él podría conducir a Estrada a renunciar a su curul de representante a la Cámara, aunque como suele ocurrir, lo más probable es que espere un pronuncamiento del comité de ética del Pacto Histórico para tomar una decisión.

Y su pronunciamiento, quizás, no se produzca pronto.

Petro, en su calidad de presidente, fue una de las últimas personas de izquierda que se refirió al sonado escándalo de la activista Juliana Guerrero, quien también falsificó su diploma de contadora de la Fundación Universitaria San José.

Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada Holguín. Foto: Foto: Colprensa

Guerrero no asistió a clases y aún así se convirtió en profesional y llegó a ocupar cargos del Ejecutivo, como un viceministerio en el Ministerio de la Igualdad. Y, aunque Petro intentó defender a Guerrero al comienzo del escándalo, no tuvo otra alternativa que quedarse quieto. Ella hoy está judicializada por estos hechos.

Volviendo a Verónica Estrada, ella tiene dos caminos: o renuncia a su curul y se enfrenta a que la investigue la Fiscalía General de la Nación o aguanta la paliza de la opinión pública y el Pacto Histórico y sigue en el Congreso porque, al fin y al cabo, hoy no está condenada ni inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Si toma el camino de seguir legislando, no la tendrá fácil porque la Comisión de Ética de la Cámara podría sancionarla inminentemente con la suspensión temporal de su cargo sin remuneración económica.

Como si fuera poco, en la izquierda hay dirigentes políticos que le piden que dimita y le ahorre el desgaste al petrismo.