La inseguridad en Bogotá parece no cesar y los casos en los que los ciudadanos aseguran ser víctimas de algún comportamiento contrario a la ley mientras están a bordo de un carro pedido por aplicación se han convertido en el pan de cada día en la capital del país.

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La víctima aseguró que le pidieron dinero para regresarle sus documentos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ese es el caso de Sindy Benavides que lleva días viviendo un auténtico calvario por cuenta de un conductor de aplicación quien, presuntamente, la ha estado estafando luego de haber olvidado sus pertenencias dentro del carro que el hombre conducía.

Benavides, en entrevista con SEMANA, denunció que un conductor de la plataforma Yango se quedó con su maleta, celular y documentos personales luego de dejarla en su vivienda. El episodio escaló hasta el punto que la víctima asegura que el hombre le estaría haciendo la exigencia de $700.000 para regresarle sus pertenencias.

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EXTORSIÓN - ESTAFA - ROBO - FRAUDE Foto: Creada con IA Gemini

El caso ocurrió después de que la víctima saliera de la Clínica La Colina, donde había estado acompañando a su hija en medio de una atención médica por una fractura. Según su relato, solicitó un servicio de transporte a través de la aplicación y aceptó el viaje de un conductor que aparecía verificado y tenía una calificación de cinco estrellas, aunque reconoce que registraba pocos recorridos.

Al llegar a su casa, la mujer descendió del vehículo con su hija en brazos. En ese momento, mientras intentaba acomodar a la menor, el conductor habría arrancado llevándose la maleta, el celular y los documentos que permanecían dentro del carro.

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La víctima intentó comunicarse con el hombre, pero no obtuvo respuesta. Su pareja también llamó desde su teléfono y, a diferencia de ella, logró que el conductor contestara. En esa conversación, según la denuncia, el hombre reconoció que tenía las pertenencias y aseguró que, si querían recuperarlas, debían entregarle $700.000.

La situación llevó a la pareja a intentar acordar un encuentro con el conductor. La cita quedó pactada para las 3 de la tarde, ayer 18 de noviembre, en el parque de la calle 170, en Bogotá. Los afectados tenían previsto acudir acompañados de un familiar que es policía para tratar de recuperar los objetos sin exponerse a un nuevo riesgo.

No es le primer caso que se reporta de esta aplicación. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, el hombre dejó de contestar el teléfono después de las 11 de la mañana y nunca llegó al punto acordado, pese a que la pareja se desplazó hasta allí.

Entre los elementos que se llevaron estaban los documentos de la menor, la cédula de la mujer, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y papeles relacionados con la atención médica de la niña. La víctima aseguró que bloqueó las tarjetas inmediatamente y, hasta el momento, no ha detectado movimientos irregulares en sus cuentas.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar los usuarios de plataformas de transporte y la importancia de verificar los mecanismos de respuesta ante este tipo de situaciones, especialmente cuando los conductores están identificados dentro de una aplicación. Por ahora, la denuncia ya está en manos de las autoridades.