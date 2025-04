Delincuentes están usando app falsa con imagen de Nequi para robar: ojo comercios cuando les pagan clientes

Muchas veces, los usuarios no toman medidas básicas de seguridad, como el uso de contraseñas fuertes, la autenticación en dos pasos o la actualización constante de sus dispositivos, lo que facilita el acceso no autorizado a sus cuentas. Además, los estafadores han perfeccionado sus técnicas, utilizando métodos cada vez más sofisticados como el phishing, el malware y las aplicaciones falsas que imitan a las oficiales.

Delincuentes se están aprovechando de imagen de Nequi con app falsa que la simula

Al final, con el comprobante falso, claramente el dinero no será desembolsado a su cuenta por que no se realizó ninguna transacción. Para no caer, lo que debería hacer el comercio, siempre que un cliente muestre un comprobante, es pedir que la persona haga clic en ‘Listo’, pues en la app falsa, el botón no va a servir.