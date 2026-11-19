El representante Daniel Briceño aseguró, en entrevista con SEMANA, que Gustavo Petro no debería seguir siendo el líder de la izquierda en Colombia.

“A medida que vayan avanzando los temas de Petro, va a ser cada vez más incómodo para el proyecto de izquierda. Si la izquierda fuera inteligente, lo apartaría. Si la izquierda se quiere desmarcar de verdad, tiene que sacarlo de ese ámbito de decisión, porque, si no, lo que va a pasar es que Petro se va a llevar consigo todo el proyecto de izquierda que hoy está en una incoherencia absoluta”, dijo Briceño.

El congresista aseguró que no es verdad que el expresidente tenga un efecto teflón y que los escándalos no le afecten. “Uno los escucha en el Congreso y uno dice: oiga, de verdad es que yo no sé en qué mundo viven, como si no hubiesen gobernado, no se hubiesen robado el país en los últimos cuatro años, como si no tuvieran los ‘sexocontratos’, como si no estuvieran haciendo una cantidad de cosas”, dijo.

Briceño también habló de la posibilidad de que Gustavo Petro sea el candidato a la alcaldía de Bogotá.

“Él está haciendo ese ejercicio.. No sé si vaya al final a estar, pero hay que lanzar la advertencia a la gente: Petro está enfocado en su proyecto político para hacerle oposición a Abelardo, fortalecerse y tomar aire en Bogotá, Cali y el Valle del Cauca. Esos son los tres epicentros en conjunto con lo que quieren montar en Barranquilla”, dijo.

Y, luego, advirtió: “El petrismo no está buscando que la ciudad esté mejor, no. Ellos lo ven como un botín para hacer dos cosas: uno, darle aire a toda la gente que en enero va a salir completamente del Gobierno nacional; y segundo, porque, como lo han dicho ellos, no hay una forma más efectiva de hacerle oposición al presidente que teniendo la alcaldía de Bogotá. Yo se lo he dicho a Defensores, al Centro Democrático, se lo he dicho a Creemos, a Cambio Radical y a todos los que estamos en este sector: no podemos estar divididos porque le damos la alcaldía a la izquierda”.

En la entrevista con SEMANA, Briceño habló de la relación que existe hoy entre las fuerzas de la derecha. Y elogió la forma de trabajo del gobierno de Abelardo De La Espriella con el congreso. “Yo soy de las personas que más apoya esa forma porque, si algo ha cambiado, es que no hay transacción. El Gobierno decidió irse por el camino difícil y en la ley de sometimiento nos dimos cuenta. Creo que la forma como lo está haciendo es perfecta. Pasamos de una época en la que los ministros del Interior vivían en el Congreso todos los días y recibían congresistas a puerta cerrada en todo lado a lo que está haciendo el doctor Alejandro Ordóñez. Eso es bueno”.