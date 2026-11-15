Ley de Rescate Económico: Daniel Briceño le hace una contundente petición al presidente Abelardo De La Espriella

El martes 17 de noviembre se hará la primera reunión de coordinadores y ponentes del proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar condiciones para el crecimiento económico del país.

Por esa razón, diferentes sectores políticos están revisando el proyecto a fondo, aunque han dicho que no apoyarán más impuestos para los colombianos. Uno de esos partidos es el Centro Democrático, colectividad que ha sostenido varias reuniones y ha dejado claro su respaldo al Ejecutivo, pero también ha lanzado propuestas para que la iniciativa salga adelante sin afectar a los colombianos.

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El representante Daniel Briceño le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que no se incluyan más impuestos a los ciudadanos y se hagan cambios estructurales en el proyecto.

“Lo primero es hacer un llamado al Gobierno para que cumpla una promesa fundamental para todos los que apoyamos este proyecto: antes de pensar en subir impuestos, entendamos los problemas de caja, pero el Gobierno debe comprometerse a hacer un recorte real”, dijo el congresista.

Agregó: “El Ejecutivo está planteando únicamente un recorte de 12 billones en lo que ellos llaman las eficiencias y los contratos de prestación de servicios. Pero a lo que queremos llegar nosotros es que, antes de pensar en gravar la canasta familiar, aquí hay unas ineficiencias que hay que revisar y hay que recortar de verdad. Hay tres temas sobre la mesa. Usted sabe que yo he trabajado mucho este tema de los esquemas de seguridad, y el primer mensaje del Gobierno del presidente Abelardo debería ser el de revisar la UNP porque tiene casi 3 billones ahí. Esa entidad se puede liquidar. ¿Qué necesita? Una decisión valiente y política para revisar realmente quiénes necesitan de verdad un esquema de seguridad”.

Así mismo dijo que el Gobierno debe recordar que se hicieron unas promesas en campaña que deben ser cumplidas a cabalidad. Así mismo lanzó una propuesta para unificar ministerios.

“Uno podría tener un solo ministerio que se llame el Ministerio de Capital Humano, en donde fusione Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Deporte, Ambiente y el DPS; esto puede tener una gran superestructura. Usted puede tener otro ministerio que se llame Ministerio de Desarrollo Económico, donde tenga Minas, Agricultura, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda. Usted puede fusionar Justicia e Interior. La Cancillería queda absolutamente como está, Defensa como está”.

El presidente Abelardo De La Espriella ya anunció que no habrá IVA para la canasta familiar y que el texto que está en el Congreso está sujeto a una discusión política para hacer los cambios necesarios.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y Daniel Briceño, representante a la Cámara del partido Centro Democrático. Foto: Brian Rosado Ariza

También habló de los 100 días de este Gobierno y aseguró que está de acuerdo con las decisiones que se vienen tomando.

“Sí, en general él ha hecho tres cosas buenas. La primera es la seguridad. Lo segundo es que ha sido muy hábil para destrabar muchas cosas. Y tercero, el hecho de haberle puesto la verdad al país y decirle: las verdaderas finanzas son estas, este país se lo robaron, lo quebraron y demás, y estamos tratando de buscar una solución”.

Eso sí, también habló de algunas cosas que a su juicio deberían cambiar prontamente en el Ejecutivo. “Creo que se están equivocando en la forma de comunicación. Quitarles la voz a los ministros está perjudicando al presidente”.