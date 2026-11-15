Nuevo anuncio de Abelardo De La Espriella sobre Primo Gay: “15 pisos bajo tierra”

El presidente Abelardo De La Espriella encaró a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc en Antioquia, luego de que fuera capturado en el municipio de Briceño, y allí anunció cuál podría ser su destino.

La escena tuvo lugar en Montería, donde permanecía detenido. Al jefe de Estado se le acercó, le recordó los delitos por los que tendrá que responder y anticipó que sería uno de los candidatos para llevar al ‘buque cárcel’.

En video, la cara de alias Primo Gay al ver a Abelardo De La Espriella: el presidente hasta hizo una videollamada

Como se recordará, una de las propuestas que hizo el primer mandatario fue construir una prisión en alta mar para recluir a los criminales más peligrosos de Colombia sin posibilidades de tener comunicación con el exterior.

Minutos más tarde, De La Espriella solicitó revisar si Primo Gay tenía deudas con la justicia de Estados Unidos, a lo que respondieron los presentes que podría tener líos con el gobierno de ese país.

El Ejército Nacional capturó en Briceño, Antioquia, a alias Primo Gay. Foto: Ejército

“Hay que revisar los requerimientos que puedan tener este par de criminales, asesinos, en Estados Unidos”, comentó el primer mandatario, donde también se refirió a Pata de Palo, otro de los detenidos en esa región.

Una de las personas que acompaña al jefe de Estado contó que Primo Gay podría ser extraditado por cuenta del atentado terrorista que protagonizó en contra de la Policía en la zona rural de Amalfi, donde fallecieron 13 uniformados.

Mamá de alias Primo Gay rompió el silencio tras la captura de su hijo: “Game over”

Se investiga si este hombre, que lideraba el frente 36 de las disidencias de las Farc, ordenó atacar con explosivos la aeronave en la que se movilizaban los policías que erradicaban cultivos en esa zona de Antioquia.

Lo controversial para el detenido es que el helicóptero era propiedad del gobierno de Estados Unidos, y por esa razón podría ser requerido por un juzgado de ese país para que responda por los acontecimientos violentos.

El presidente Abelardo De La Espriella enfrentó a Pata de Palo, un cabecilla del Clan del Golfo con un historial criminal de 23 años. El delincuente se burló tras la advertencia del jefe de Estado: "Ya vas a ver lo duro que muerde el tigre". https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/HVhAEZwav2 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2026

Frente a esto, el presidente mostró satisfacción por la información que le entregaron y relató el futuro que podría tener el criminal: “Maravilloso. Que se quede allá 40 años en una cárcel federal, 15 pisos bajo tierra, la porquería esa”.