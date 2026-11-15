“Asumimos rescatar la economía y destapar cuentas falsas del Gobierno anterior”: MinHacienda tras balance de los 100 primeros días

El Ministerio de Hacienda destacó los principales resultados económicos alcanzados durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella, periodo en el que, según la entidad, se han concentrado los esfuerzos en recuperar la estabilidad fiscal, ajustar las cuentas del Estado y garantizar recursos para sectores sociales afectados por diferentes dificultades.

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A través de un pronunciamiento, Miguel Gómez, del Ministerio de Hacienda, señaló que desde el inicio de la administración la cartera asumió el compromiso de rescatar la economía colombiana, revisar las cuentas del Gobierno anterior, atender las necesidades derivadas del terremoto y promover la recuperación económica del país.

Hace 100 días comenzó el gobierno de @ABDELAESPRIELLA Desde ese momento en el @MinHacienda asumimos rescatar la economía del país, destapar las cuentas falsas del gobierno anterior, atender necesidades del terremoto y sacar adelante la economía del país. #MasDe100Milagros https://t.co/LbkoYLehHl — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 15, 2026

Uno de los principales resultados presentados por la entidad fue la reducción de $13,8 billones, producto de un proceso de sinceramiento de las cuentas públicas y de la implementación de medidas de ajuste estatal. Según el Ministerio, estas acciones buscan enfrentar el déficit fiscal y recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.

En materia social, la cartera destacó la incorporación de cerca de un billón de pesos para garantizar la financiación del sistema de salud de los maestros y evitar su colapso.

Asimismo, informó que gestionó recursos por $730.000 millones para financiar el sistema de salud de los colombianos, de los cuales, según el balance, se consiguieron $600.000 millones destinados a beneficiar a los 2,7 millones de adultos mayores vinculados al programa Colombia Mayor.

El sector energético también estuvo entre las prioridades. De acuerdo con el reporte, se desembolsaron $300.000 millones en subsidios para el servicio de energía eléctrica, con el propósito de respaldar a los usuarios y contribuir a la sostenibilidad del sector.

Por otra parte, en el departamento del Chocó, el Gobierno capitalizó a la empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac). El pronunciamiento reporta una inversión de $20.200 millones para fortalecer la compañía y contribuir a la prestación del servicio eléctrico en la región.

La crisis económica es quizá el reto más difícil de De La Espriella en sus primeros 100 días: una herencia que exige decisiones urgentes y complejas. Foto: presidencia

En atención a las emergencias, el Ministerio resaltó la creación del Fondo Milagro, con una asignación de $625.000 millones. A estos recursos se sumaron $360.000 millones destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de financiar apoyos económicos temporales para los hogares cuyas viviendas resultaron afectadas.

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La cartera de Hacienda aseguró que estos resultados representan parte de los avances de sus primeros 100 días y reiteró que las medidas adoptadas buscan recuperar la confianza en las finanzas públicas, atender las necesidades de la población y generar condiciones para que la economía colombiana retome su crecimiento.