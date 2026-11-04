Mateo Hidalgo envió carta a Minhacienda y a Álvaro Uribe tras polémica por hojas de vida: “Un desafortunado error”

El representante a la Cámara Mateo Hidalgo, del Centro Democrático, publicó una carta abierta en la que aclaró la controversia relacionada con una conversación que sostuvo con el ministro de Hacienda y que posteriormente generó cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Mateo Hidalgo le responde a Álvaro Uribe y niega enviar hojas de vida al Gobierno

En el documento, el congresista reconoció que utilizó una expresión equivocada al explicarle a Uribe lo ocurrido durante el encuentro con el funcionario, lo que pudo llevar a interpretar que el ministro le había solicitado dos hojas de vida.

“Quiero contribuir a que se conozca la verdad y evitar que un desafortunado error de comunicación termine afectando injustamente a otras personas”, señaló.

Mateo Hidalgo y Álvaro Uribe. Foto: Tomada de la cuenta de X de Mateo Hidalgo/Getty Images via AFP.

Hidalgo asumió la responsabilidad por esa imprecisión y negó que durante la reunión hubiera recibido solicitudes de nombres para cargos públicos o participado en algún intercambio de favores políticos.

“En la reunión a la que me referiré, el ministro no me solicitó que le entregara hojas de vida, no me ofreció nombramientos ni me propuso intercambio alguno entre cargos públicos y decisiones legislativas”, afirmó en la carta. También aseguró que no entregó documentos ni pidió puestos para él o para terceros.

El representante explicó que el encuentro se produjo después de que, durante una sesión de comisión en el Congreso, expresara preocupaciones por presuntas irregularidades en la administración de una empresa de generación de energía de su región. Según relató, el ministro lo invitó a su despacho para conocer los detalles de sus inquietudes.

Durante la conversación, dijo, planteó la necesidad de adoptar medidas para corregir los problemas denunciados y encontrar personas con condiciones profesionales y éticas para asumir responsabilidades en la empresa. En ese contexto, mencionó la iniciativa Defensores de la Patria como una posible fuente de perfiles profesionales.

“Ni pido ni ofrezco”: la respuesta del ministro de Hacienda al expresidente Uribe por supuesto intercambio de hojas de vida

El congresista insistió en que esa referencia no constituyó una gestión de nombramientos ni la presentación de hojas de vida.

“No es lo mismo conversar sobre la necesidad de encontrar personas idóneas para administrar una empresa pública que solicitar nombramientos, entregar hojas de vida o negociar apoyos políticos”, sostuvo.

En su mensaje, Hidalgo también se dirigió a Uribe, a quien reconoció como fundador y líder natural del Centro Democrático. Dijo comprender su preocupación frente a posibles hechos de corrupción y reiteró su respeto por los principios de transparencia y legalidad que, según expresó, representa el partido.

Nuestro representante me expresó que el Ministro le pidió dos hojas de vida, y que en respuesta mencionó a un señor de Caldas, cuyo nombre por ahora me reservo, que había votado por el Presidente Abelardo para que lo nombraron en una entidad nacional — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 4, 2026

Finalmente, el congresista sostuvo que su intervención tuvo origen en una preocupación por la situación de una empresa regional y en el ejercicio de sus funciones de control político. Reiteró que no comprometió su voto ni ninguna otra actuación legislativa y que su carta busca aclarar lo sucedido y asumir la responsabilidad por sus palabras.