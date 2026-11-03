Comerciantes respaldan decisión del Gobierno de enfrentar crisis fiscal, pero proponen ajustes a Ley de Rescate Económico

Una vez destapado el contenido de la Ley de Rescate Económico, por parte del Ministerio de Hacienda, empiezan las propuestas de ajuste, de todos los que se sienten tocados en la iniciativa, con la cual, el Gobierno propone enfrentar la crisis fiscal y, de paso, reorganizar el Estatuto Tributario.

El gremio de comerciantes Fenalco es uno de los que se lanza a emitir su pronunciamiento alrededor del proyecto de ley, que tiene un componente de recorte del gasto público, pero también, un paquete de impuestos que han dado de qué hablar.

En ese sentido, Fenalco afirma que, si bien es consciente de que Colombia enfrenta la crisis fiscal más grave de su historia, plantea que “el ajuste debe comprometer a todas las instituciones del Estado y no solamente al Ejecutivo”.

Es así como, el gremio, liderado por Jaime Alberto Cabal, propone un ahorro, de por lo menos el 20 % en los presupuestos de varias entidades, a partir del 2027.

También se refieren a otro punto que ha estado en boga, ya que lo que requiere el Estado es plata. De esa manera, proponen que se fortalezca la lucha contra la evasión y la corrupción, como caminos para conseguir recursos sin que la carga para los ciudadanos tenga que ser tan alta.

En particular, Cabal menciona la necesidad imperiosa de hacer ajustes sobre aquellas medidas que afectan directamente a las tiendas de barrio, el consumo y algunos sectores del comercio.

De manera específica, respalda la idea de poner en cintura a las plataformas chinas que triangulan productos por paqueteo de menos de 200 dólares. Dicha medida podría aportar 1,8 billones de pesos al fisco.

Pero así como hay puntos que al gremio de comerciantes les da la bienvenida, también existen otros con los que no comulga. Es el caso de los llamados impuestos saludables, que, a su juicio, terminan afectando a los tenderos, los consumidores y, especialmente, a los hogares de menores ingresos, afirma.

“Estas cargas tributarias encarecen los productos de consumo cotidiano y afectan directamente la actividad de las tiendas de barrio, que ya enfrentan una disminución significativa en sus ventas”, señala el directivo gremial.

IVA, la columna vertebral de la Ley de Rescate Económico que radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República. Foto: MohamadFaizal - stock.adobe.com

Otro de los impuestos que rechaza Fenalco es el que carga la cerveza, pues, desde su perspectiva, “presionará aún más los márgenes de rentabilidad de las tiendas y pondrá en riesgo la sostenibilidad de muchos pequeños negocios”.

Y no es todo, también el gremio manifestó su inquietud por el aumento del IVA del 5 % al 19 % para los vehículos híbridos y eléctricos. Según Cabal, “esta medida podría desestimular la adquisición de tecnologías más limpias y resulta contradictoria con los objetivos de sostenibilidad y transición energética que el país debe promover”.

Es decir, mucho debate se viene de aquí en adelante, mientras el gobierno envió una carta al Congreso para que la iniciativa sea estudiada y debatida pronto, por lo que sustentó un mensaje de urgencia.