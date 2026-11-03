Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, responde a llamado de Álvaro Uribe sobre presunta solicitud de hojas de vida

Un roce inesperado se produjo entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, luego de que el exmandatario hiciera un señalamiento, según el cual, enviara un mensaje en el que les recuerda a los parlamentarios que no deben entregar hojas de vida al Gobierno y pidió al MinHacienda no solicitarlas.

En respuesta, el ministro sacó una cierta indignación por el comentario.

Gómez manifestó que el momento coyuntural que vive el país, el cual catalogó como “histórico”, toda vez que el gobierno tiene frente a si “la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia”.

En ese sentido, expresó que ha sentido la escucha y el respeto de los congresistas por la coyuntura, y que, por tanto, han sido cuidadosos en mostrar comprensión de lo que catalogó como “un desastre de gran magnitud”.

José Manuel Restrepo y Miguel Gómez Martínez. Foto: SEMANA

En consecuencia, aseguró Gómez, en relación con el trámite y respaldo de la Ley de Rescate Económico que empieza su trámite en el Legislativo, no ha recibido exigencia alguna de contraprestación a cambio del voto por la iniciativa.

“Este gobierno es distinto”

Desde la perspectiva del ministro, “el Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”.

Acto seguido, sacó a relucir su talante: “Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto”, aseguró.

De manera enfática, Gómez expresó que, con toda certeza, puede afirmar que ni del partido que representa el expresidente (el Centro Democrático) ni de ningún otro han recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido.

Ley de rescate económico, gasto público, aumentar el IVA de algunos productos (como vehículos eléctricos y café) Foto: Adobe Stock

Igualmente, el ministro de Hacienda hizo un llamado al Legislativo, en el que también involucró al Centro Democrático y a todos los de la coalición de gobierno: “es momento de discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”, aseguró Gómez Martínez.