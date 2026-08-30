Miguel Gómez Martínez contó lo que han sido los primeros días en el cargo, como ministro de Hacienda

Ante los banqueros colombianos, durante la Convención Bancaria que realizó el gremio del sector financiero, Asobancaria, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, contó las anécdotas de lo que han sido sus primeros días al frente del cargo.

Después de la posesión del nuevo gobierno, el de Abelardo De La Espriella, el primer congreso gremial que estaba en el cronograma era el de la Andi, donde se reunieron los empresarios de las compañías más grandes del país. Pero allí no pudo estar el jefe de la cartera de las finanzas públicas, y, de hecho, no asistió ningún representante del gabinete, a excepción de un mensaje del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, que fue enviado a través de video.

Los bancos son una pieza esencial del engranaje necesario para que la economía florezca, así como para la etapa de reconstrucción, tras el sismo del pasado 10 de agosto. Foto: Cortesía Asobancaria

Sindicatos le bloquearon entrada al Ministerio

Por ello, en la cumbre de banqueros, Gómez Martínez confesó: “Este debía ser mi bautismo de fuego, enfrentarme por primera vez al mundo económico, pero no fue así”, manifestó.

A cambio, luego de varios días en el cargo, ya llevaba varias medallas, por cada golpe recibido, según su narración.

“Llevaba 40 minutos en mi oficina, el lunes 10 de agosto, cuando se produjo el terremoto. Súbitamente entendí que si cae un meteorito en Marte también es culpa del ministro de Hacienda”, contó ante el auditorio.

En menos de una semana tuvo varios aprendizajes como se dice coloquialmente, sin anestesia. “Aprendí rápidamente el tema de la ley de emergencia”, dijo. No en vano, fue de ese Ministerio que salió el decreto, considerados por muchos como muy completo y clarísimo.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Gómez dijo que también aprendió a que le devolvieran el presupuesto general para rehacerlo, luego de que lo radicara el gobierno saliente.

Y agregó: “Aprendí en los primeros días que el gobierno anterior había consumido el 96 % del cupo de emisión de TES en los primeros 7 meses del año”.

Y no fue todo, en los primeros días también se enfrentó a una experiencia que tuvo por primera vez en su vida, según contó: “los sindicatos me bloquearon el acceso al Ministerio”.¿Y lo que falta?

Presupuesto General de la Nación 2027 en comisiones económicas conjuntas. Primera salida al ruedo. Foto: Congreso de la República / Youtube

Lo que falta es parte de los caminos escabrosos que recorre un ministro de Hacienda. Gómez Martínez enfrentará, seguramente antes de que empiece a argumentar las razones por las cuales le subió 60 billones de pesos más al presupuesto de 2027, un debate de control político ante comisiones económicas.

Este martes ya está citado al banquillo de la Comisión Quinta, con el tema energético, junto con la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda. Los ministros de Hacienda pasan gran parte de las horas de la semana dando la cara en el Legislativo.

Ahora viene la gran batalla por defender la propuesta de Presupuesto para el próximo año, y luego, la llamada ley de ajuste, que será el verdadero reto. Para entonces, Gómez Martínez ya deberá estar más curtido en las lides de Ministro de Hacienda (experiencia, dientes y resistencia).