Abelardo De La Espriella liderará este sábado consejo de ministros desde Barranquilla: estos serían los temas en la agenda

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, cito para este sábado, 29 de agosto, a su segundo consejo de ministros desde su llegada al poder, donde se espera avanzar en varios temas prioritarios de la agenda nacional.

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El lugar programado para este segundo encuentro de su equipo, y el primero del ejercicio desde las regiones, será en Barranquilla, sede alterna del Gobierno y desde donde despacha en las instalaciones del batallón Paraíso.

Entre los temas que estarán en la agenda de este sábado se encuentran la atención del terremoto y los incendios forestales en varias regiones del país, que son los que han marcado la agenda en el inicio del Gobierno nacional.

También se espera que aborden temas relacionados con las finanzas públicas y el presupuesto general que se presentó esta semana ante el Congreso de la República y la pueta en marcha de la nueva estrategia de seguridad

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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció en la mañana de este sábado que se dirigía ala ciudad de Barranquilla para participar del consejo de ministros, el cual destacó como el primero en las regiones.

“Rumbo a Barranquilla para el primer Consejo de Ministros desde las regiones, convocado por el presidente Abelardo De La Espriella”, manifestó luego de destacar que este es “gobierno de regiones”.

“Vamos a trabajar en muchos temas que en este momento son esenciales”, ratificó Restrepo, tras resaltar que se continuará trabajando en la “reconstrucción del país y en los temas esenciales para los colombianos”.

El presidente De La Espriella precisamente culmina una semana de recorridos por el país, donde estuvo atendiendo los incendios en Tolima, un consejo de seguridad en Valledupar, entre otras actividades por diferentes regiones.