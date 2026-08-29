Elección de cinco nuevos magistrados de la Sala de Instrucción entra en recta final. El cargo es clave

La selección de quienes reemplazarán a los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, que investiga a los congresistas, entró en su recta final. El Consejo Superior de la Judicatura envió a la Corte Suprema la lista con 50 candidatos de los casi 300 que se inscribieron. SEMANA conoció que en la lista hay varios nombres conocidos de la Rama Judicial, entre ellos cinco fiscales y cuatro delegados ante la Corte Suprema: Diego Antonio Montaña, Gabriel Sandoval, María Cristina Patiño y Diana Yolima Niño.

Estos son los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral que fueron elegidos por el Congreso

También aparece la actual directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez. Entre los que podrían convertirse en magistrados hay procuradores, exfiscales y exfuncionarios de la rama, entre otros. La Corte comenzará a escucharlos en entrevista en los próximos días para definir los cinco togados que se posesionarán en octubre.