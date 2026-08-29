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La millonaria suma que el CNE dejó debiendo a los partidos políticos

El CNE dejó pendientes pagos por $1.106 millones en reposición de gastos de campañas de 2023.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:17 a. m.
Magistrados del CNE.
Magistrados del CNE. Foto: X Congreso de la República

Las directivas del Fondo de Cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron su periodo y no autorizaron el pago de 1.106 millones de pesos de reposición de gastos de campaña de 2023 para alcaldías y gobernaciones a casi todos los partidos.

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Estos son los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral que fueron elegidos por el Congreso

SEMANA conoció que, aparte de la reposición por las presidenciales, el CNE no autorizó el pago por 582 millones de pesos al Partido Conservador, más de 133 millones al Partido Liberal, más de 49 millones al Partido Colombia Renaciente, más de 35 millones a Cambio Radical, 78 millones a Verde Oxígeno, más de 44 millones a la Alianza Verde y 16 millones al Nuevo Liberalismo, entre otros. Por reposición de gastos en la consulta presidencial de marzo pasado, solo autorizaron el pago a Claudia López. Todo lo demás quedó pendiente y lo definirán los nuevos magistrados.