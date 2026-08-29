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Giro en Alianza Verde: los tres hechos que marcan distanciamiento con Petro

El sector mayoritario de la Alianza Verde muestra señales de acercamiento al gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:16 a. m.
La Alianza Verde y Abelardo De La Espriella.
La Alianza Verde y Abelardo De La Espriella. Foto: La Alianza Verde/Presidencia.

El sector mayoritario de la Alianza Verde que respaldó a Iván Cepeda a la presidencia cada vez parece más cercano a Abelardo De La Espriella. SEMANA documentó tres hechos que lo evidencian.

MAURICIO TORO, GUSTAVO PETRO, JOHN AMAYA (senador de la Alianza Verde) y CARLOS AMAYA (gobernador de Boyacá).
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1) El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó una carta de seis mandatarios regionales productores de petróleo enviada al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la que apoyó la continuidad de Ricardo Rodríguez Yee, nombre que respalda el Gobierno, en la Junta Directiva de Ecopetrol. 2) La Alianza Verde se declararía en independencia frente al Gobierno del Tigre en dos semanas, cuando se realice la asamblea general, pese a la oposición del ala petrista del partido. 3) Esta semana, la mayoría de los verdes en el Congreso votaron por Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, y no por el del Pacto Histórico, al CNE.